Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Launch-Trailer veröffentlicht

Das Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, welches vor knapp zwei Jahren offiziell angekündigt wurde, soll diese Woche am 28. August unter dem Titel Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf den Markt kommen.

Das ursprünglich im Jahr 2004 für die PlayStation 2 veröffentlichte Spiel wurde dank der Unreal Engine 5 optisch stark verbessert bzw. überarbeitet. Der jetzt veröffentlichte Launch-Trailer gewährt einige neue Einblicke in das Spiel, das für Next Gen-Konsolen wie die PlayStation 5, die Xbox Series S und X sowie den PC erscheinen wird.

Ich bin gespannt, wie das Spiel in der Videospielszene aufgenommen wird. Schließlich hat Hideo Kojima, der Vater der MGS-Reihe, schon seit einiger Zeit nichts mehr mit Konami zu tun. Mit dem Remake will das japanische Entwicklerstudio der Reihe neues Leben einhauchen, ähnlich wie es auch bei Silent Hill f der Fall ist.

Silent Hill F Headerbild

Silent Hill f: Gruseliger Story-Trailer gewährt Einblicke in das Game

Um das Franchise Silent Hill war es lange Zeit ziemlich ruhig: Nachdem Konami und das polnische Entwicklerstudio Bloober Team mit…

25. August 2025 | Jetzt lesen →

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    Launchtrailer? ich hab schon das komplette Spiel gesehen! :D
    krass dachte das wäre schon längst draussen.

    Antworten

