Silent Hill f: Gruseliger Story-Trailer gewährt Einblicke in das Game

Um das Franchise Silent Hill war es lange Zeit ziemlich ruhig: Nachdem Konami und das polnische Entwicklerstudio Bloober Team mit Silent Hill 2 Remake das langjährige Franchise „wiederbelebt” haben und damit durchaus Erfolge feiern konnten, erscheint Mitte September mit Silent Hill f ein komplett neuer Teil der Serie.

Wieder einmal soll das Genre des psychologischen Horrors auf eine neue Ebene gehoben werden. Mit dem veröffentlichten Story-Trailer wird deutlich, dass dieser Horror auch geschichtlich verpackt werden soll. Mir gefällt der Artstil sehr gut und ich bin immer froh, wenn ein langjähriges (gutes) Franchise nicht vollständig von der Bildfläche verschwindet.

Silent Hill f wird am 25. September für PlayStation 5 und Xbox Series S und X und PC-Plattform im Handel erscheinen. Wer übrigens Fan von Steelbooks ist und sich die PlayStation-Version zulegen will, sollte sich das Angebot von Media Markt anschauen. Dort gibt es das dazugehörige, durchaus schaurige Steelbook als Vorbesteller-Bonus.

