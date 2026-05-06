Opel Corsa GSE greift elektrischen GTI von VW an

Volkswagen plant zwei elektrische GTI-Modelle für 2026, einmal den VW ID Polo GTI und dann gibt es noch den VW ID.3 GTI. Stellantis ist vorbereitet und will mit dem Opel Corsa GSE den VW ID Polo GTI angreifen – wir haben erste Daten.

Mit einer Leistung von 207 kW (281 PS) liegt Opel sogar, was mich überrascht, ein ganzes Stück vor Volkswagen, denn der Polo kommt nur auf 166 kW (226 PS). Der Opel Corsa dürfte mit 5,5 Sekunden also etwas schneller bei 100 km/h sein.

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h liegen aber beide auf einem Level, wie auch in etwa beim Akku, denn im Unterboden des Opel Corsa GSE steckt ein 54 kWh großer Akku, was für ca. 450 km Reichweite (noch keine Angabe) reicht.

Dies ist der schnellste „Serien-Opel“, wie man bei Stellantis betont hat, und ich hätte tatsächlich mit weniger Leistung gerechnet, finde das aber gut. Wird Zeit, dass die VW-Marken nachziehen, da wäre beim GTI auch mehr Leistung drin.

Doch dort denkt man immer noch, dass man das nicht darf, weil es ja Audi und Porsche gibt, ein Denkmuster, was man wirklich ablegen muss. Was bei Opel bisher noch fehlt, ist ein Preis, unter 40.000 Euro wird das aber nichts, denn der Corsa liegt mit voller Ausstattung schon bei über 36.000 Euro. Und das ist der Innenraum: