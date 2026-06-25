MG plant neuen Elektro-Kombi für Europa

MG Motor bietet bereits einen vollelektrischen Kombi in Europa an, scheint das Portfolio aber entweder erweitern oder diesen ablösen zu wollen. Ein neuer Kombi kommt, das hat Auto Week mit einem Bild in einer EU-Datenbank herausgefunden.

Details zum „Shooting Brake“ von MG gibt es bisher noch keine, aber der MG5, der bisher als Kombi bei uns angeboten wurde, ist nicht mehr erhältlich. Es ist also im Moment davon auszugehen, dass dieses Modell den alten Kombi ersetzen wird.

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