MG2 kommt: Günstiges Elektroauto steht im Sommer an

MG Motor hat nicht nur das Angebot beim MG4 ausgebaut und eine wesentlich günstigere Version für unter 20.000 Euro eingeführt, man möchte nächstes Jahr direkt mit einem noch günstigeren Elektroauto, vermutlich dem MG2, nachlegen.

Gegenüber Autocar hat William Wang (der das Europageschäft von MG leitet) jetzt bestätigt, dass das günstige Elektroauto, wie es sich bereits andeutete, zwar erst 2027 kommt, wir aber im Juli auf dem Goodwood Festival eine Preview sehen.

Das chinesische Unternehmen möchte im Sommer ein erstes Konzept für ein noch günstigeres Elektroauto vorstellen, bevor dann etwa ein Jahr später die Serie zu den Kunden kommt. Und das könnte eine harte Ansage für die Konkurrenz sein.

Deutlich günstiger als viele Konkurrenten

VW plant beim ID Polo beispielsweise rund 25.000 Euro in der Basis, der mögliche ID.1 bzw. ID Up soll dann bei rund 20.000 Euro liegen. Da bekommt man schon jetzt den größeren MG4 EV Urban und ein MG2 wäre dann noch eine ganz andere Liga.

Bei MG greift man außerdem gerne über das Leasing an, wir haben uns vor etwa einem Jahr für einen MG4 als Zweitwagen entschieden, weil der im Leasing wirklich attraktiv war, ein MG2 würde hier sicher noch mehr Druck auf andere ausüben.

Der MG2 (den die Quelle übrigens durchgehend MG2 nennt, was also vermutlich durchaus stimmen könne, da man ja direkt mit MG gesprochen hat) soll übrigens mehr als andere Elektroautos der Marke für Europa entwickelt werden. Das wird man optisch sehen und womöglich wird man das Modell auch hier produzieren.