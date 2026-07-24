Gaming

Microsoft baut Werbung in das Xbox-Abo ein

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Xbox Marketing 2024

Microsoft baut sein Angebot für den Xbox Game Pass aus und führt Werbung in einer kostenlosen Stufe ein. Dieser Schritt kommt nicht überraschend, man denkt immerhin schon seit über zwei Jahren darüber nach. Und von offizieller Seite hat man sich bei Microsoft auch immer wieder positiv zu diesem Schritt geäußert.

Was steht an? Xbox Insider können ausgewählte Spiele kostenlos streamen, wenn sie sich vor einer Runde eine Werbung anschauen. Diese wird in etwa die Länge von zwei Minuten haben und nur davor angezeigt, nicht im Spiel selbst. Natürlich gibt es keine Werbung, wenn man für das Abo zahlt. Noch nicht, man weiß nie.

Damit reagiert Microsoft auf die schwache Bilanz des Xbox Game Pass und hofft, dass die Marke „XBOX“ neue Nutzer erreichen kann. Werbung soll laut Microsoft einen „Mehrwert“ bieten (lol) und man lässt sich damit Zeit und schaut, wie das in der Testphase ankommt. Finale Details zu dieser Abo-Stufe stehen bisher aus.

Doch die Streamingdienste, egal in welcher Kategorie, kommen an ihre Grenze, da die Welt der Abos in den letzten Jahren explodiert ist und viele Nutzer nicht mehr die Bereitschaft haben, monatlich zu zahlen. Günstigere Abos mit Einschränkungen oder Werbung sind daher ein aktueller Weg, um mehr Nutzer ins Abo zu holen.

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