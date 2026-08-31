Microsoft bringt Emoji 17.0 auf Windows 11

Microsoft integriert Emoji 17.0 mit insgesamt 163 zusätzlichen Emojis in Windows 11.

Die Neuerungen werden zunächst über den Release Preview Channel verteilt und sollen später mit Windows 11 Version 26H2 weltweit verfügbar werden. Microsoft hatte die neuen Designs bereits im Juli vorgestellt.

Emoji 17.0 bringt 13 neue Motive auf Windows 11

Von den 163 Ergänzungen sind lediglich 13 eigenständige Emoji-Konzepte. Die übrigen 150 Einträge entstehen durch neue Hautfarben-Kombinationen für bereits vorhandene Personen-Emojis.

Zu den auffälligsten Neuzugängen gehören:

ein verzerrtes Gesicht und eine Comic-Kampfwolke

ein Balletttänzer mit Hautfarben-Unterstützung

ein Orca und eine haarige Kreatur

eine Posaune, ein Erdrutsch und eine Schatztruhe

Microsoft aktualisiert zugleich die 2D-Varianten seiner Fluent Emojis. Im Alltag dominieren unter Windows 11 inzwischen jedoch die detaillierteren 3D-Versionen. Möglich macht dies unter anderem das verbreitete COLRv1-Farbfont-Format. Die 3D-Darstellung erscheint inzwischen sogar an Stellen, an denen zuvor noch 2D-Emojis genutzt wurden.

Ich finde die neuen Motive nett, wichtiger ist aber die technische Entwicklung dahinter. Microsoft sorgt damit für eine einheitlichere Emoji-Darstellung in Windows, Browsern und Microsoft-365-Anwendungen.

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