Firmware und Updates

Microsoft bringt Emoji 17.0 auf Windows 11

René Hesse
Von

Microsoft integriert Emoji 17.0 mit insgesamt 163 zusätzlichen Emojis in Windows 11.

Die Neuerungen werden zunächst über den Release Preview Channel verteilt und sollen später mit Windows 11 Version 26H2 weltweit verfügbar werden. Microsoft hatte die neuen Designs bereits im Juli vorgestellt.

Emoji 17.0 bringt 13 neue Motive auf Windows 11

Von den 163 Ergänzungen sind lediglich 13 eigenständige Emoji-Konzepte. Die übrigen 150 Einträge entstehen durch neue Hautfarben-Kombinationen für bereits vorhandene Personen-Emojis.

Zu den auffälligsten Neuzugängen gehören:

  • ein verzerrtes Gesicht und eine Comic-Kampfwolke
  • ein Balletttänzer mit Hautfarben-Unterstützung
  • ein Orca und eine haarige Kreatur
  • eine Posaune, ein Erdrutsch und eine Schatztruhe

Microsoft aktualisiert zugleich die 2D-Varianten seiner Fluent Emojis. Im Alltag dominieren unter Windows 11 inzwischen jedoch die detaillierteren 3D-Versionen. Möglich macht dies unter anderem das verbreitete COLRv1-Farbfont-Format. Die 3D-Darstellung erscheint inzwischen sogar an Stellen, an denen zuvor noch 2D-Emojis genutzt wurden.

Ich finde die neuen Motive nett, wichtiger ist aber die technische Entwicklung dahinter. Microsoft sorgt damit für eine einheitlichere Emoji-Darstellung in Windows, Browsern und Microsoft-365-Anwendungen.

Dienste · 31. August 2026

Google macht die KI-Antworten in der Suche noch größer

Google erweitert AI Overviews bei einigen Suchanfragen automatisch und verdrängt damit klassische Suchtreffer weiter nach unten. Die bislang häufig verkürzte… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Home Assistant 2026.8.0: Dieses Update für Apple-Geräte hat es in sich
31.08.26 · Smart Home
IKEA plant neue Hardware-Versionen für vier Matter-Geräte
31.08.26 · Smart Home
Avm Fritzsmart Gateway
FRITZ!Smart Gateway bekommt Update mit praktischen Extras
28.08.26 · Firmware und Updates
Google macht die KI-Antworten in der Suche noch größer
31.08.26 · Dienste
Nothing Phone 3: Open-Beta-Testprogramm zu Nothing OS 5.0 startet
26.08.26 · Firmware und Updates
VW ID.4 wird zum VW ID Tiguan: Volkswagen macht sich bereit
30.08.26 · Mobilität
Apple Watch Series 12 und Ultra 4 bekommen oft gewünschte Funktion
30.08.26 · Wearables
Nothing Phone: August Firmware-Update für zahlreiche Modelle veröffentlicht
26.08.26 · Firmware und Updates
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im September 2026
30.08.26 · Unterhaltung
Google legt los: Motion Assist erreicht erste Pixel-Smartphones
25.08.26 · Firmware und Updates
Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Microsoft bringt Emoji 17.0 auf Windows 11