Apple iOS 27.1: Wann das Update kommt und was es mitbringt

Apple veröffentlichte am gestrigen Abend wie erwartet iOS 27, aber das ist nur der Anfang einer Reise für die neue Version. Man bestätigte bereits, dass iOS 27.1 im Oktober kommt und auf dem neuen Apple iPhone Duo vorinstalliert sein wird.

Das erscheint am 23. Oktober, ich würde demnach auf den 19. Oktober tippen. Mit der Beta rechne ich noch diese Woche, womöglich sogar heute. Reviews der Uhren und Beta, damit wäre alles vor den Reviews für das iPhone 18 Pro morgen erledigt.

Apple iOS 27.1: Was ist alles neu?

Was werden wir mit iOS 27.1 sehen? Siri AI bleibt in der Beta, bekommt aber neue Sprachen spendiert (Deutsch ist noch nicht dabei). Da Apple viele Neuheiten rund um Smart Home geplant hat, könnte man auch ein kleines Siri-Event veranstalten.

Und sonst? Updates werden in der heutigen Zeit nicht mehr komplett verteilt, bei Apple erscheinen die Funktionen meist in den Monaten danach. Wobei man nicht mehr alle direkt ankündigt, da man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat.

Da werden also sicher noch einige Überraschungen auf uns zukommen, zwei neue Funktionen haben es aber dennoch nicht in die finale Version von iOS 27 geschafft und werden wohl erst mit iOS 27.1 folgen (die zweite gibt es sowieso nicht bei uns):

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Doch der Fokus von iOS 27.1 liegt sicher voll und ganz auf dem iPhone Duo und den Anpassungen, die Apple für das Foldable vornehmen muss. Ich glaube nicht, dass wir sonst viel sehen werden, da wird es mit iOS 27.2, iOS 27.3 und vor allem iOS 27.4 (was wohl die Version für die finale Siri AI ist) etwas mehr Neuerungen geben.

Dazwischen werden wir sicher auch noch Updates wie iOS 27.0.1, vielleicht sogar iOS 27.0.2 oder dann iOS 27.1.1 sehen. Vor allem zum Start eines großen Updates wird schnell und viel nachgebessert. Sobald die Beta da ist, reichen wir die Details nach, dann wird sie sicher auch der Code von den üblichen Quellen untersucht.

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