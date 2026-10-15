Microsoft denkt über „all in“ bei Exklusivspielen für die Xbox nach

Die Xbox hat wieder Exklusivspiele, jedenfalls welche, die man nur auf der Konsole von Microsoft und nicht auf den Konsolen von Sony oder Nintendo zocken kann (es gibt sie auch für den PC). Bisher ist die Auswahl an Exklusivspielen aber sehr klein.

Das neue Gears ist exklusiv und 2027 kommt Clockwork Revolution. Doch eine neue Umfrage, die Windows Central gesehen hat, deutet darauf hin, dass Microsoft zumindest darüber nachdenkt, dass alle kommenden Spiele wieder exklusiv sind.

Es gibt jedoch eine Ausnahme, denn Call of Duty wird hier erwähnt, das soll auch in diesem Szenario weiterhin für andere Konsolen erscheinen. Die Marke ist aber zu lukrativ und das würde sich finanziell nicht lohnen. Die Frage ist nur, ob das einfach nur eine gewöhnliche Umfrage von Microsoft war oder ob mehr dahinter steckt.

Zwei Exklusivspiele reichen jedenfalls nicht aus, um die Xbox zu pushen, da wird schon mehr benötigt. Viel wichtiger wäre aber eine klare Strategie von Microsoft. Warum sollte ich mir eine Xbox kaufen, welche Spiele bekomme ich nur noch dort?

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