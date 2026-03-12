Microsoft löscht gescheiterte Xbox-Kampagne

Die Kampagne „This is an Xbox“ (Das ist eine Xbox) von 2024 wurde nicht gut aufgenommen und hat die Nachfrage nach der Konsole sicher zusätzlich negativ beeinflusst, denn Microsoft wollte Nutzern damit erzählen, dass alles eine Xbox ist.

Am Ende wurde sich mehr darüber lustig gemacht und es gab Bildern von einem Toaster, einer Waschmaschine und vor allem auch mit einer PlayStation 5, wie ich es damals nach der Kampagne als Mockup erstellt habe. Doch das ist jetzt vorbei.

Microsoft hat sämtliche Inhalte und sogar alte Blogbeiträge gelöscht, man scheint die Kampagne also nicht einfach nur zu beenden, man möchte sie aus dem Internet entfernen. Wobei einige der Werbeclips bei YouTube bisher noch online sind.

Die Idee war vielleicht nicht schlecht, aber ein Smartphone ist keine Xbox, wie auch kein Smart TV, die Xbox ist eine Xbox, die native Spiele der Xbox spielen kann, ein Handheld von mir aus auch. Ein Smartphone ist eine abgespeckte Cloud-Lösung.

Diese Kampagne hat der Xbox vermutlich mehr geschadet als geholfen und sie wird nicht als taktisch kluger Schachzug von Microsoft in die Geschichte eingehen. Mal schauen, wie man die Xbox als Marke mit der neuen Konsole positionieren wird.