Das ist eine Xbox: So sieht die neue Strategie aus

Microsoft denkt bei der Xbox nicht mehr an eine klassische Konsole, mittlerweile ist die Marke nicht nur auf einer schwarzen (oder weißen) Box vertreten. Es gibt sie auf TVs, auf Smartphones, auf Handhelds und mehr. Und das möchte man jetzt zeigen.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat Microsoft eine neue Marketingstrategie ins Leben gerufen, die sich „This is an Xbox“ (Das ist eine Xbox) nennt. Und ich muss sagen, dass ich sie gar nicht so schlecht finde, jedenfalls mit Blick auf die Poster:

Die Sony PlayStation 5 und Nintendo Switch fehlen hier natürlich, aber es gibt dort auch Xbox-Spiele und weitere kommen, das würde also auch passen. Kleiner Spaß, aber man sieht hier gut, dass die Konsole für Microsoft in den Hintergrund rückt.

Von den 10 Postern ist nur auf 2 Postern eine eigentliche Xbox zu sehen und wenn das mit der Nachfrage so bleibt, dann bald keine mehr. Microsoft zeigt übrigens sehr prominent das neue Call of Duty und man wird auch lokal damit werben.