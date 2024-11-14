Gaming

Das ist eine Xbox: So sieht die neue Strategie aus

Xbox Marketing 2024

Microsoft denkt bei der Xbox nicht mehr an eine klassische Konsole, mittlerweile ist die Marke nicht nur auf einer schwarzen (oder weißen) Box vertreten. Es gibt sie auf TVs, auf Smartphones, auf Handhelds und mehr. Und das möchte man jetzt zeigen.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat Microsoft eine neue Marketingstrategie ins Leben gerufen, die sich „This is an Xbox“ (Das ist eine Xbox) nennt. Und ich muss sagen, dass ich sie gar nicht so schlecht finde, jedenfalls mit Blick auf die Poster:

Xbox Marketing

Die Sony PlayStation 5 und Nintendo Switch fehlen hier natürlich, aber es gibt dort auch Xbox-Spiele und weitere kommen, das würde also auch passen. Kleiner Spaß, aber man sieht hier gut, dass die Konsole für Microsoft in den Hintergrund rückt.

Von den 10 Postern ist nur auf 2 Postern eine eigentliche Xbox zu sehen und wenn das mit der Nachfrage so bleibt, dann bald keine mehr. Microsoft zeigt übrigens sehr prominent das neue Call of Duty und man wird auch lokal damit werben.

  1. Sebastian 🪴
    sagt am

    Ich will das Cat Box Poster :D

    Antworten
  2. max 🔱
    sagt am

    Oh MS mach hinne mit Cloudgaming!

    Antworten
  3. Sam 🏅
    sagt am

    Sowieso hoffnungslos

    Antworten
  4. Kurt 🔅
    sagt am

    heisst das nicht ehern “ this is a XBox?“ (bei Exbox) würds Sinn machen)

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Habe ich mich vorhin auch gefragt

      Antworten
    2. Newt 🎖
      sagt am zu Kurt ⇡

      An Xbox ist richtig, da die Aussprache des X mit einem E anfängt. Das E ist ein Vokal und da es damit anfängt muss es an sein. Xbox -> ex-box

      https://www.reddit.com/r/grammar/wiki/a_or_an/

      Antworten
    3. tic.tac 🪴
      sagt am zu Kurt ⇡

      „an XBOX“ ist korrekt.
      Da im Englischen das „X“ wie ein kurzes „E“, also ein Vokal, ausgesprochen wird.
      Hier gehts eher um die Aussprache als die Schreibweise. Wird grammatikalisch im Englischen oft missverstanden.

      Antworten

