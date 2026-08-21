Midea PortaSplit: Update soll Bluetooth-Zugriff absichern

Der Hersteller Midea kündigt ein Firmware-Update an, das den unautorisierten Bluetooth-Zugriff auf die PortaSplit beheben soll.

Hintergrund ist eine von heise nachvollzogene Schwachstelle. Demnach lässt sich die mobile Klimaanlage innerhalb der Bluetooth-Reichweite ohne Geräte-PIN und ohne reguläre Kopplung steuern. Möglich sind etwa das Ein- und Ausschalten oder Änderungen an Betriebsmodus und Zieltemperatur.

Midea arbeitet an einem OTA-Update für die PortaSplit

Midea hatte den Sachverhalt zunächst nicht als nachvollziehbare Fernübernahme bewertet. Nach weiteren Hinweisen änderte das Unternehmen seine Einschätzung. Die technischen Teams arbeiten laut Midea nun an einem OTA-Firmware-Update. Es befinde sich derzeit in der Validierungs- und Testphase und werde nach erfolgreichem Abschluss bereitgestellt.

Die wichtigsten Punkte:

Der Zugriff funktioniert nur innerhalb der Bluetooth-Reichweite.

Heise nennt eine mögliche Reichweite von bis zu 10 Metern.

Ein Zugriff über das Internet oder die Midea-Cloud ist nicht möglich.

Ein Termin für das Firmware-Update wurde noch nicht genannt.

Ich halte das angekündigte Update für die richtige Reaktion. Das Risiko ist zwar räumlich begrenzt, eine fremde Steuerung sollte bei einem vernetzten Haushaltsgerät aber trotzdem nicht möglich sein.

mobiFlip bei Google hervorheben – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗