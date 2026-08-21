Smart Home

Midea PortaSplit: Update soll Bluetooth-Zugriff absichern

René Hesse
Von
Midea Portasplit Header

Der Hersteller Midea kündigt ein Firmware-Update an, das den unautorisierten Bluetooth-Zugriff auf die PortaSplit beheben soll.

Hintergrund ist eine von heise nachvollzogene Schwachstelle. Demnach lässt sich die mobile Klimaanlage innerhalb der Bluetooth-Reichweite ohne Geräte-PIN und ohne reguläre Kopplung steuern. Möglich sind etwa das Ein- und Ausschalten oder Änderungen an Betriebsmodus und Zieltemperatur.

Midea arbeitet an einem OTA-Update für die PortaSplit

Midea hatte den Sachverhalt zunächst nicht als nachvollziehbare Fernübernahme bewertet. Nach weiteren Hinweisen änderte das Unternehmen seine Einschätzung. Die technischen Teams arbeiten laut Midea nun an einem OTA-Firmware-Update. Es befinde sich derzeit in der Validierungs- und Testphase und werde nach erfolgreichem Abschluss bereitgestellt.

Midea Portasplit Steuerung
Smart Home · 17. August 2026

Home Assistant: Update für Midea Smart AC liefert mehr Daten

Die Home-Assistant-Integration Midea Smart AC erhält mit Version 2026.8.x neue Sensoren und ein frei wählbares Update-Intervall. Die aktuelle Version erweitert… | mehr

Die wichtigsten Punkte:

  • Der Zugriff funktioniert nur innerhalb der Bluetooth-Reichweite.
  • Heise nennt eine mögliche Reichweite von bis zu 10 Metern.
  • Ein Zugriff über das Internet oder die Midea-Cloud ist nicht möglich.
  • Ein Termin für das Firmware-Update wurde noch nicht genannt.

Ich halte das angekündigte Update für die richtige Reaktion. Das Risiko ist zwar räumlich begrenzt, eine fremde Steuerung sollte bei einem vernetzten Haushaltsgerät aber trotzdem nicht möglich sein.

Midea Portasplit Header
Kommentar · 16. August 2026

Die Midea PortaSplit hat mein Leben verändert

Dieser Beitrag erinnert bei der Überschrift zwar an die gute alte Heftig-Facebook-Clickbait-Ära, ist aber wirklich so gemeint. Der Sommer neigt… | mehr

mobiFlip bei Google hervorheben – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Wero kommt an die Kasse: 11.000 Standorte sollen folgen
21.08.26 · Fintech
Cyberpunk: Zweite Staffel der beliebten Netflix-Serie hat ein Datum
21.08.26 · Unterhaltung
Homey macht Solarstrom jetzt deutlich besser planbar
20.08.26 · Smart Home
Scalable Capital plant kostenloses Altersvorsorgedepot
21.08.26 · Fintech
Vw Id5 Detail Header
VW Group EU Data Act bringt Fahrzeugdaten „offiziell“ in Home Assistant
19.08.26 · Smart Home
Tesla stellt Solar-Dachziegeln in den USA ein
21.08.26 · Mobilität
Android Auto: Google löst das Problem mit der Verbindung
21.08.26 · Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
VW in Home Assistant: Diese Integration lief nur kurz
18.08.26 · Smart Home · Update
God of War: Amazon hat einen neuen Kratos
21.08.26 · Unterhaltung
Apple Homepod Display
Apple HomePad: Es gibt Widgets, aber wohl keine Apps
19.08.26 · Smart Home
Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Midea PortaSplit: Update soll Bluetooth-Zugriff absichern