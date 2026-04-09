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Warum der Handel neue Bezahlpflichten kritisch sieht

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Der Einzelhandel bietet nach Angaben des HDE an der Kasse bereits weitgehend freie Wahl zwischen mehreren Zahlungsarten.

Der Handelsverband Deutschland erklärt, Kunden könnten in beinahe allen stationären Geschäften zwischen Bargeld, Karte sowie mobilen Verfahren per Smartphone oder Uhr wählen. Laut HDE entspreche dieses Angebot den unterschiedlichen Vorlieben der Verbraucher, auch wenn Bargeld im Alltag weiterhin eine Rolle spiele.

Zugleich verweist der Verband auf eine seit Jahren anhaltende Verschiebung hin zu bargeldlosen Zahlungen. Nach Daten des EHI wurden 2024 im stationären Einzelhandel noch 54,6 Prozent der Transaktionen bar abgewickelt, gemessen am Umsatz lag der Bargeldanteil bei rund 33,8 Prozent. Vor allem bei kleineren Einkäufen bleibe Bargeld verbreitet, insgesamt verliere es jedoch an Bedeutung.

Bezahlen im Einzelhandel zwischen Wahlfreiheit und Regulierung

Der HDE bewertet sowohl eine gesetzliche Pflicht zur Bargeldannahme als auch eine verpflichtende Akzeptanz unbarer Zahlungsarten kritisch. Solche Vorgaben müssten laut Verband praktikabel sein und sich an konkreten Problemfällen orientieren.

Zudem fordert der HDE Ausnahmen, etwa aus Sicherheitsgründen, bei Automaten oder an Standorten, an denen Bargeld wirtschaftlich kaum sinnvoll sei. Bei einer Pflicht zur Kartenakzeptanz müsse außerdem geregelt werden, welche Verfahren gemeint sind und wie technische Ausfälle behandelt werden.

Hinzu kommen laut HDE steigende Kosten bei der Bargeldlogistik. Genannt werden unter anderem Ausgaben für Kassensysteme, Tresore, Sicherheitsmaßnahmen und Transporte, die sich auf weniger Bargeldvorgänge verteilen. Der Verband verweist obendrein auf Schwierigkeiten bei Münzversorgung und Bareinzahlungen, nachdem Banken Leistungen für Gewerbekunden teils eingeschränkt hätten.

Der Dehoga lehnt eine gesetzliche Pflicht als Eingriff in die unternehmerische Freiheit ab und verweist auf Gebühren sowie wirtschaftliche Belastungen kleiner Betriebe. 

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18. März 2026 | Jetzt lesen →

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