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Mission Unknown – The Unexpected: Prime Video veröffentlicht Trailer

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Mission Unknown – The Unexpected

Der Streamingdienst Prime Video hat den Trailer der zweiten Staffel von Mission Unknown veröffentlicht.

Die Survival Reality-Show trägt den Titel Mission Unknown – The Unexpected. Wie bereits in der ersten Staffel Mission Unknown: Atlantik reist Entertainer Jens Knossalla alias „Knossi“ gemeinsam mit neun Creatorn ins Unbekannte. Offiziell begonnen haben die Dreharbeiten mit seinem Abflug zum ersten Ziel, das ebenso wie die weiteren Teilnehmer noch nicht veröffentlicht wurde.

Mission Unknown – The Unexpected: Start, Ausstrahlung und Produktion

Prime-Mitglieder können die neuen Folgen im Rahmen ihrer Mitgliedschaft sehen. Zwei Wochen nach dem Start bei Prime Video soll die Staffel auch auf Knossis YouTube-Kanal erscheinen. Laut Amazon ist das Angebot Teil der regulären Prime-Mitgliedschaft, aber natürlich dennoch mit Werbung versehen.

Mission Unknown: The Unexpected ist ab dem 22. April 2026 bei Prime Video verfügbar.

Produziert wird das Format von Banijay Productions Germany in Zusammenarbeit mit DLS Consulting GmbH. Für die Vermarktung ist Banijay Media verantwortlich. Nach der Atlantiküberquerung in Staffel eins sollen nun neue Länder und Herausforderungen im Mittelpunkt stehen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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