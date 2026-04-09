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Sky bietet erstmals Film mit Deutscher Gebärdensprache an

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Der Streamingdienst Sky bietet erstmals einen Film in Deutscher Gebärdensprache an.

Mit „Die nackte Kanone“ stellt Sky Deutschland erstmals einen Film in Deutscher Gebärdensprache (DGS) bereit. Die DGS-Fassung ist für alle Abonnenten des Sky Cinema Pakets sowie über WOW Filme & Serien abrufbar.

Umgesetzt wurde das Angebot in Zusammenarbeit mit ZDF Digital und dem ZfK e.V., der laut Unternehmensangaben die Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache verantwortet. Das gemeinsam mit dem ZfK entwickelte Übersetzungskonzept setzt dabei auf gehörlose DGS-Darsteller in sogenannter Referenzkleidung.

Laut Sky ist die Deutsche Gebärdensprache für viele Betroffene die erste Sprache, während geschriebene Sprache häufig erst später erlernt wird. Die DGS-Fassung sei daher mit einer Synchronisation in eine weitere Sprache vergleichbar.

Ich halte diesen Schritt für überfällig und bemerkenswert zugleich, denn die Streaming-Branche hat Barrierefreiheit lange vernachlässigt. Ob Sky das Pilotprojekt konsequent ausbaut, wird zeigen, ob es sich um echtes Engagement oder ein einmaliges Vorzeigeprojekt handelt.

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8. April 2026 | Jetzt lesen →

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