Mitsubishi plant keine eigenen Elektroautos

Mitsubishi wird vorerst kein eigenes Elektroauto auf den Markt bringen, sprich kein Modell, was man komplett intern mit einer eigenen Plattform entwickelt hat. Die Marke aus Japan setzt vorerst komplett auf Partnerschaften bei diesem Antrieb.

Der Plan für Elektromobilität lautet aktuell also „Zusammenarbeit“, Mitsubishi wird „entsprechend reagieren“, wenn sich die Lage ändert. Vorreiter will man aber nicht sein, denn dazu ist man zu klein, diese Investitionen kann man sich nicht leisten.

Damit ist Mitsubishi nicht alleine auf dem Markt und ich kann es bei einer Marke dieser Größe durchaus verstehen, aber es bleibt das Risiko, dass man am Ende des Wandels unter die Räder kommt, weil man nicht zur Konkurrenz aufholen kann.

Doch ohne Präsenz in China, wo Elektroautos entscheidend sind, und ohne große Dominanz in Europa, wo sie für das Wachstum verantwortlich sind, kann man sich das Mitsubishi vielleicht erlauben. Dennoch, es ist eine riskante Entscheidung.

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