Tarife

mobiFlip verbessert Tarifvergleich für eSIM-Angebote

Autor-Bild
Von
|
Esim Logo

Wir bei mobiFlip zeigen in unserem Tarifvergleich ab sofort alle Versandinformationen direkt bei den eSIM-Tarifen an.

Wir haben den Detailgrad für eSIM-Angebote erweitert. Nutzer finden ab sofort umfassende Informationen zu Bestellung, Versandart und Versanddauer der eSIM direkt in den Tarifdetails. Dies soll die Auswahl passender eSIM-Tarife erleichtern.

Die neuen Hinweise erscheinen sofort, sobald im Tarif-Filter die eSIM-Option ausgewählt wird. Das ermöglicht einen direkten Vergleich aller verfügbaren Angebote, ohne dass zusätzliche Schritte nötig sind.

So schauen die neuen eSIM-Informationen im Tarifvergleich aus

Weiterhin enthält unser Tarifvergleich selbstverständlich Daten zu sämtlichen Anbietern, auch zu solchen, deren Tarife online nicht direkt buchbar sind.

Mehr Transparenz und bessere Übersicht bei eSIM-Tarifen

Kernpunkte des Vergleichs und der Neuerung:

  • Anzeige von Versandart und -dauer der eSIM direkt im Tarif
  • Filterung nach eSIM-Tarifen vereinfacht die Auswahl
  • Umfassender Vergleich auch für nicht online buchbare Tarife
  • Integration durch unseren langjährigen Partner „Tariffuxx“

Wir hoffen, ihr findet die Neuerung praktisch, weil sie das Finden des passenden eSIM-Tarifs deutlich erleichtert und womöglich auch unnötige Rückfragen vermeidet.


Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Internes / mobiFlip verbessert Tarifvergleich für eSIM-Angebote
Weitere Neuigkeiten
The All Electric Volkswagen Id.3 Gtx
Elektroautos und Hybride mit deutlichem Zuwachs
in Mobilität
Das ist der neue Elektro-SUV von MG Motor
in Mobilität
Klarna
Klarna Festgeld+: So viel Zinsen bekommst du ab jetzt
in Fintech
fraenk vereinfacht Business-zu-Privat-Portierung
in Provider
Threads
Threads startet Direktnachrichten und Gruppenchats
in Social
Bundesregierung beschließt Mikroelektronik-Strategie
in Marktgeschehen
Bundesregierung verlängert Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge
in Mobilität
Stranger Things 5 und das überraschende Finale
in News
Apple MacBook Pro M5: Diskussion rund um das gestrichene Netzteil
in Computer und Co.
Amazon Fire TV Stick: Neues 4K-Lineup mit neuen Namen
in News