mobiFlip verbessert Tarifvergleich für eSIM-Angebote

Wir bei mobiFlip zeigen in unserem Tarifvergleich ab sofort alle Versandinformationen direkt bei den eSIM-Tarifen an.

Wir haben den Detailgrad für eSIM-Angebote erweitert. Nutzer finden ab sofort umfassende Informationen zu Bestellung, Versandart und Versanddauer der eSIM direkt in den Tarifdetails. Dies soll die Auswahl passender eSIM-Tarife erleichtern.

Die neuen Hinweise erscheinen sofort, sobald im Tarif-Filter die eSIM-Option ausgewählt wird. Das ermöglicht einen direkten Vergleich aller verfügbaren Angebote, ohne dass zusätzliche Schritte nötig sind.

Weiterhin enthält unser Tarifvergleich selbstverständlich Daten zu sämtlichen Anbietern, auch zu solchen, deren Tarife online nicht direkt buchbar sind.

Mehr Transparenz und bessere Übersicht bei eSIM-Tarifen

Kernpunkte des Vergleichs und der Neuerung:

Anzeige von Versandart und -dauer der eSIM direkt im Tarif

Filterung nach eSIM-Tarifen vereinfacht die Auswahl

Umfassender Vergleich auch für nicht online buchbare Tarife

Integration durch unseren langjährigen Partner „Tariffuxx“

Wir hoffen, ihr findet die Neuerung praktisch, weil sie das Finden des passenden eSIM-Tarifs deutlich erleichtert und womöglich auch unnötige Rückfragen vermeidet.