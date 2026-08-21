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Mobile Streaming-Leistung: nPerf sieht Deutschland vorn

René Hesse
Von
Streaming

Deutschland erreicht laut nPerf mit 81,3 Prozent die höchste mobile Streaming-Leistung seiner Vergleichsgruppe.

Für die Auswertung hat nPerf Messdaten von Januar bis Juli 2026 betrachtet. Verglichen wurden Länder mit einem Pro-Kopf-BIP zwischen 32.001 und 60.000 US-Dollar. Der Index soll abbilden, wie zuverlässig mobile Netze Videos in 720p, 1080p und 2160p ohne Unterbrechungen wiedergeben.

Grafik: nPerf

Deutschland liegt knapp vor Frankreich

Der Vorsprung fällt an der Spitze gering aus. Frankreich erreicht 81,0 Prozent, das Vereinigte Königreich 80,5 Prozent. Italien folgt mit 80,4 Prozent und die Tschechische Republik mit 80,1 Prozent.

Die wichtigsten Werte im Überblick:

  • Deutschland: 81,3 Prozent
  • Frankreich: 81,0 Prozent
  • Vereinigtes Königreich: 80,5 Prozent
  • Italien: 80,4 Prozent
  • Kanada: 70,0 Prozent

Besonders deutlich ist der Abstand zu Kanada. Mit 70,0 Prozent liegt das Land 11,3 Prozentpunkte hinter Deutschland. Der Spitzenplatz ist damit zwar knapp, der Abstand zum unteren Ende des Vergleichsfelds aber erheblich.

Ich finde vor allem interessant, dass Deutschland bei einem alltäglichen Nutzungsszenario wie mobilem Videostreaming so gut abschneidet. Der Vorsprung vor Frankreich ist minimal, zeigt aber, dass die hiesigen Mobilfunknetze bei der praktischen Streaming-Leistung inzwischen konkurrenzfähig sind.

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Dienste · 15. August 2026

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