Mobilfunknetztest: Telekom lässt die Konkurrenz erneut hinter sich

Die Deutsche Telekom gewinnt zum 15. Mal in Folge den Mobilfunknetztest der Computer BILD und erhält die Gesamtnote 1,2.

Besonders bei der 5G-Verfügbarkeit, den Downloadgeschwindigkeiten und der Latenz konnte sich der Netzbetreiber laut den Testergebnissen von seinen Wettbewerbern absetzen. Der Vorsprung zeigt sich demnach nicht nur in Großstädten, sondern auch in ländlichen Regionen.

Telekom überzeugt im Mobilfunknetztest 2026 mit hohem 5G-Tempo

In Großstädten erreichte das 5G-Netz der Telekom eine durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit von 372,9 Mbit/s. Auch in kleineren Städten und auf dem Land bescheinigt der Test dem Unternehmen eine besonders hohe 5G-Verfügbarkeit.

Die wichtigsten Ergebnisse und Eckdaten:

Gesamtnote der Telekom: sehr gut (1,2)

Durchschnittliches 5G-Downloadtempo in Großstädten: 372,9 Mbit/s

Mehr als 37.100 Mobilfunkstandorte bundesweit

LTE- und 5G-Versorgung für 99 Prozent der Bevölkerung laut Telekom

Gut zu wissen Für den Netztest wertete Computer BILD insgesamt 560.000 manuell gestartete Speedtests und 690.000 Hintergrundmessungen aus. Die Daten stammen aus dem Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026. Berücksichtigt wurden sowohl LTE als auch 5G. Neben den Datenraten flossen unter anderem Latenz, Netzabdeckung und Stabilität in die Bewertung ein. Die Messungen erfolgten über die Computer BILD Speedtest-App unter realen Nutzungsbedingungen.

Die Ergebnisse sprechen für die Leistungsfähigkeit des Telekom-Netzes. Allerdings können die tatsächlich erreichbaren Geschwindigkeiten je nach Standort, Endgerät und Tarif deutlich abweichen. Gerade deshalb lohnt sich bei der Wahl eines Mobilfunkanbieters weiterhin ein Blick auf die Netzversorgung am eigenen Wohn- und Arbeitsort.

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