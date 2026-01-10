MoneyControl bekommt nach 15 Jahren ein radikales Update

Die App MoneyControl erhält mit Version 10 ein umfassendes Update und wird technisch wie gestalterisch grundlegend erneuert.

Die Haushaltsbuch-App MoneyControl ist seit fast 15 Jahren im App Store verfügbar und wird laut Angaben des Entwicklers kontinuierlich weiterentwickelt. Das Projekt entstand ursprünglich aus Eigenbedarf und begleitet iOS seit frühen Versionen. Nutzer, die die App bereits unter iOS 3 erworben haben, können sie bis heute mit allen späteren Erweiterungen einsetzen.

In einem stark umkämpften Markt für Finanz- und Haushaltsapps setzt MoneyControl nach eigener Darstellung auf langfristige Nutzbarkeit statt auf kurzlebige Trends. Der Fokus liege auf Datenkontinuität, einfacher Bedienung und stabiler Pflege über viele Jahre hinweg. Dieser Ansatz habe dazu beigetragen, dass die App über mehrere iOS-Generationen hinweg Bestand hatte.

Neuerungen und Ausrichtung von MoneyControl Version 10

Mit Version 10 wurde MoneyControl laut Entwickler umfassend modernisiert. Neben einem komplett neuen Design wurde die technische Basis der App erneuert. Ergänzt wurden neue Funktionen wie erweiterte Auswertungen, Schnellzugriffe und Automatisierungen, wobei der Charakter als klassisches Haushaltsbuch erhalten bleiben soll.

Zentrale Punkte des Updates laut Unternehmensangaben:

vollständig überarbeitetes Design

modernisierte technische Architektur

neue Analyse- und Automatisierungsfunktionen

Fokus auf langfristige und einfache Nutzung

MoneyControl positioniert sich weiterhin bewusst nicht als All-in-One-Finanzlösung, sondern als Werkzeug zur langfristigen Budget- und Kostenkontrolle. Angeboten werden ein lokaler Einmalkauf für 14,99 Euro sowie eine WebApp-Mitgliedschaft für 29,99 Euro pro Jahr mit Synchronisation über mehrere Geräte.

Ich nutze die App selbst nicht, beobachte aber deren Entwicklung. Ich halte den konsequenten Fokus auf Beständigkeit und klare Funktionalität für bemerkenswert.