Sony WF-1000XM6: Das kostet der neue Flaggschiff-Kopfhörer

Der Sony WF-1000XM6 deutete sich einst für Ende 2025 an, doch Sony entschied sich doch gegen das Weihnachtsgeschäft und für einen Release zum Start ins neue Jahr. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis der Kopfhörer zu uns kommt.

In der App von Sony wurde das Modell „YY2985“ bereits entdeckt und Dealabs hat jetzt sogar schon den Preis für Europa veröffentlicht: 299,99 Euro. Sony senkt den Preis im Vergleich zum WF-1000XM5 also um 20 Euro, teuer bleibt er dennoch.

Zum Start wird es Schwarz und Weiß (oder Silber, nicht ganz klar) geben, es fehlt aber weiterhin ein Datum und wir haben auch noch keine Produktbilder. Sobald wir mehr wissen, reichen wir die Details nach, ich bin selbst auf den XM6 gespannt.