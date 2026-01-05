Audio

Sony WF-1000XM6: Das kostet der neue Flaggschiff-Kopfhörer

Autor-Bild
Von
|
Sony Wf 1000xm5 Header

Der Sony WF-1000XM6 deutete sich einst für Ende 2025 an, doch Sony entschied sich doch gegen das Weihnachtsgeschäft und für einen Release zum Start ins neue Jahr. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis der Kopfhörer zu uns kommt.

In der App von Sony wurde das Modell „YY2985“ bereits entdeckt und Dealabs hat jetzt sogar schon den Preis für Europa veröffentlicht: 299,99 Euro. Sony senkt den Preis im Vergleich zum WF-1000XM5 also um 20 Euro, teuer bleibt er dennoch.

Zum Start wird es Schwarz und Weiß (oder Silber, nicht ganz klar) geben, es fehlt aber weiterhin ein Datum und wir haben auch noch keine Produktbilder. Sobald wir mehr wissen, reichen wir die Details nach, ich bin selbst auf den XM6 gespannt.

Withings Body Scan 2: Neue Waage für 500 Euro kommt 2026

Withings startet mit einer neuen Waage in das Jahr 2026 und wird, wenn auch erst im zweiten Quartal (sobald die…

5. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Sony WF-1000XM6: Das kostet der neue Flaggschiff-Kopfhörer
Weitere Neuigkeiten
Withings Body Scan 2: Neue Waage für 500 Euro kommt 2026
in Smart Home
Volvo EX30 Cross Country Test: Ein Zweitauto mit Sportwagen-Leistung
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
2026 wird ein spannendes Jahr für Cupra
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Nomad Stratos Band
in Kommentar
Gmail Design Neu 2022 Header
backFlip 01/2026: Google beendet Abruf externer E-Mails in Gmail
in backFlip
Volkswagen zeigt völlig neue Cockpit-Generation
in Mobilität
Starlink Header
Mehrheit der Deutschen offen für Internet aus dem All
in Gesellschaft
Kommentar: Warum ein Plug-in-Hybrid eine schlechte Lösung ist
in Kommentar
Vision Pro: Ein „seltener Misserfolg“ von Apple
in AR und VR
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen will „endlich wieder gute Autos bauen“
in Mobilität