N26 führt Debitkarte für Kinder ein

Die Bank N26 erweitert ihr Familienangebot mit einer Debitkarte für Kinder von sieben bis 17 Jahren.

Mit der Einführung von N26 für unter 18-Jährige erhalten Kinder ihre eigene Mastercard-Debitkarte, die über das N26 Eltern-Konto verwaltet wird. Eltern können Ausgabelimits festlegen, Karteneinstellungen anpassen und sämtliche Kontoaktivitäten überwachen.

Ziel des Produkts sei es laut Unternehmensangaben, Kindern erste Erfahrungen mit finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen und den Umgang mit Geld zu üben.

Funktionen und Vorteile von N26 für unter 18-Jährige

Das Angebot ist als eigener Space innerhalb des bestehenden Eltern-Kontos mit IBAN konzipiert. Eltern können Guthaben aufladen, die Karte ihres Kindes sperren oder freischalten und Echtzeit-Benachrichtigungen erhalten.

Die Debitkarte kann nicht überzogen werden, wodurch Ausgaben strikt auf das bereitgestellte Guthaben begrenzt bleiben.

Wichtige Funktionen im Überblick

Einfaches Aufladen und individuelle Ausgabelimits

Echtzeit-Benachrichtigungen für Eltern

Kartenkontrolle über die App

Strikte finanzielle Sicherheit ohne Überziehung

Vollständige Verwaltung der Familienfinanzen

