Nachfolger soll kommen: Renault feiert großen Erfolg mit dem 5er

Renault freut sich derzeit über eine sehr hohe Nachfrage nach dem elektrischen Renault 5, in vielen Ländern in Europa hat er die Bestenliste erobert und Arnaud Belloni von Renault hat bei Autocar verraten, dass er häufiger Anrufe bekommt.

Erst vor zwei Wochen meldete man sich aus der Türkei und gab an, dass man dringend 1.000 weitere Einheiten benötige. Der Renault 5 ist ein Erfolg für die Marke und „es sei ein massiver Fehler“, wenn man nicht über einen Nachfolger nachdenkt.

Es ist natürlich noch viel zu früh für eine neue Generation des Renault 5 und vorher dürfte noch die ein oder andere Aufwertung kommen, aber es ist schön, dass das kompakte Elektroauto gut ankommt und wir in dieser Klasse mehr sehen werden.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Es spielt garantiert auch sehr viel das unerwartet stark übernommene Design vom ursprünglichen 5er eine Rolle. Beim Preis bin ich mir da weniger sicher.

    Jetzt bin ich echt auf die Neuauflage des Citroen 2CV gespannt. 🤔

