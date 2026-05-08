Nachfrage nach der PlayStation 5 geht zurück

Es sieht so aus, als ob man das Ende dieser Konsolengeneration so langsam aber sicher auch bei Sony sieht, denn mit 1,5 Millionen verkauften PS5-Einheiten in Q1 2026 ging die Nachfrage um 900.000 Einheiten zurück. Insgesamt blickt Sony aber auf 16 Millionen Einheiten im Geschäftsjahr, eine Million mehr als man erwartet hat.

Insgesamt kommt die PlayStation 5 damit auf 93,7 Millionen verkaufte Einheiten in ihrer Lebenszeit und dürfte die 100 Millionen bis Ende des Jahres locker knacken. Es ist davon auszugehen, dass GTA 6 diesen Abwärtstrend stoppen wird, viele gehen von einem Rekordquartal in Q4 2026 bei den Konsolenverkäufen aus.

PlayStation 6 könnte 2027 kommen

Man liest zwar immer wieder, dass 2027 noch zu früh für die PlayStation 6 sei, weil die Hardware der PS5 und vor allem PS5 Pro locker reicht, was auch stimmt, aber das ist nicht das Argument aus Sicht eines Unternehmens. Sony geht übrigens von keiner Steigerung im neuen Geschäftsjahr aus, obwohl GTA 6 noch 2026 kommt.

Das hat mehrere Gründe, zum einen gibt es eben bald 100 Millionen PS5-Nutzer und eine Konsole hat eine natürliche Grenze, sobald es dreistellig wird, wird es sehr schwer die Zahlen zu steigern. Das geht oft nur über den Preis, was bei der PS5 aber kaum möglich ist, denn man hat die Preise ja gerade erst erneut angehoben.

Aber vor allem die RAM- und Speicherkrise bleibt bestehen und sei auch eine natürliche Grenze, so Sony. Man wird so viele Einheiten produzieren, wie man RAM einkaufen kann. Ich würde also langsam schauen, falls ich noch keine PS5 habe, dass ich die Augen im Sommer nach Angeboten offen halte (bevor GTA 6 kommt).