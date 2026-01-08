Sony hat die PlayStation 5 Pro leider vergessen

Die PlayStation 5 Pro wurde vor 485 Tagen offiziell angekündigt und ist seit über einem Jahr erhältlich und obwohl sie mit Updates gepflegt wird und in diesem Jahr ein großes kommen soll, so hat sie Sony bei einer Sache leider komplett vergessen.

Es gibt bis heute nur eine offizielle Platte zum Wechseln für die Konsole. Und wer kein Muster von Ghost of Yotei möchte, der geht leer aus. Sony hat bis heute keine der alten PS5-Platten, die alten passen leider nicht mehr, für die PS5 Pro optimiert.

Diese Woche hat man eine neue Kollektion an Platten und Controllern angekündigt und wie den meisten Nutzern aufgefallen ist, fehlt die PS5 Pro selbst im Jahr 2026.

Es ist jetzt nicht so, dass mir diese auffälligen Farben gefallen (jedenfalls nicht als Konsole, als Controller finde ich das Grün nicht schlecht), aber mich wundert, dass Sony diese Konsole fast komplett ignoriert, wenn es um neue Platten dafür geht.

Ich habe mir daher vor ein paar Wochen diese schwarze Platte bei Amazon gekauft, die jetzt aber nicht mehr erhältlich ist. Vielleicht hat Sony auch dafür gesorgt, weil man gegen Drittanbieter vorgeht, ich weiß es nicht, aber ich bin bisher zufrieden.

Komisch ist es aber dennoch, denn Sony lässt damit Geld liegen. Und es gibt zwar nicht so viele Pro-Nutzer und deutlich mehr PS5-Besitzer, aber so teuer dürfte es auch nicht sein, wenn man die Platte, die nicht auf die Pro passt, dafür anpasst.

Die unteren Platten sind immerhin bei PS5 Slim und PS5 Pro identisch.

Mein Favorit bleibt die PS5 Slim in Sterling Silver mit dem Retro-Aufkleber, die ich mir 2024 gebastelt habe, sowas hatte ich auch bei der PS5 Pro vor, da ich leider keine graue Jubiläums-Version bekommen habe (diese Optik aber durchaus mag).

