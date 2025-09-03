Google Home: Neue Produkte kommen im Oktober

Google hat bestätigt, dass man im Herbst neu mit Google Home durchstarten möchte und diese Woche hat man verraten, dass es schon am 1. Oktober mit der entsprechenden Ankündigung losgeht. Eine Uhrzeit haben wir aber noch nicht.

Der Teaser von Google zeigt jedoch eine Nest-Kamera und spricht davon, dass Gemini zu Google Home kommt, die KI von Google wird also Funktionen für die Sicherheitskameras erhalten. Ich rechne allerdings mit weiteren Ankündigungen.

Im Rahmen des Pixel-Events zeigte uns Google auch ganz kurz einen neuen und smarten Speaker und es ist davon auszugehen, dass wir das Lineup für die Smart Home-Neuheiten von Google am 1. Oktober parallel zu Gemini sehen werden.