Smart Home

Google Home: Neue Produkte kommen im Oktober

Autor-Bild
Von
|

Google hat bestätigt, dass man im Herbst neu mit Google Home durchstarten möchte und diese Woche hat man verraten, dass es schon am 1. Oktober mit der entsprechenden Ankündigung losgeht. Eine Uhrzeit haben wir aber noch nicht.

Der Teaser von Google zeigt jedoch eine Nest-Kamera und spricht davon, dass Gemini zu Google Home kommt, die KI von Google wird also Funktionen für die Sicherheitskameras erhalten. Ich rechne allerdings mit weiteren Ankündigungen.

Im Rahmen des Pixel-Events zeigte uns Google auch ganz kurz einen neuen und smarten Speaker und es ist davon auszugehen, dass wir das Lineup für die Smart Home-Neuheiten von Google am 1. Oktober parallel zu Gemini sehen werden.

tado° startet Rabattaktion auf smarte Thermostate

Tado° bietet vom 3. bis 10. September eine Rabattaktion auf verschiedene Smart-Home-Produkte an. Käufer können in diesem Zeitraum Preisnachlässe von…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Google Home: Neue Produkte kommen im Oktober
Weitere Neuigkeiten
Google warnt vor Sicherheitslücke: September-Sicherheitsupdate ist von großer Bedeutung
in Firmware und OS
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Android-Updates für Smartphones und Tablets: Samsung aktualisiert Übersicht
in Firmware und OS
Apple Imac 2023 Header
Workspace Profiles: Mac-App für unkomplizierte Display- und Audioprofile
in News
Pebble Core App für iOS startet als Public Beta
in Wearables
Stellar Blade: Nachfolger zum Überraschungshit offiziell bestätigt
in Gaming
Der erste Elektro-GTI von Volkswagen kommt
in Mobilität
Avm Fritzbox 5530
FRITZ!Box 5530 Fiber wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Polar Loop: Der direkte Angriff auf Whoop ist da
in Wearables
Der digitale Notizzettel der Zukunft ist da
in News
Ebay
eBay wird 30
in Handel