Netflix Neuheiten im Oktober 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
Der Online-Videoservice Netflix hat aktuell seine Oktober-Neuheiten 2025 verkündet. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Neuzugänge.
Netflix füllt natürlich auch im anstehenden Oktober wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert das Unternehmen über diverse Neuzugänge für den kommenden Monat. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.
Nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte und das Startdatum, das Netflix zum jeweiligen Inhalt veröffentlicht hat.
Das sind die Oktober-Neuheiten 2025 bei Netflix
NETFLIX SERIEN
- Alphamännchen 2/10/2025
- Monster: Die Geschichte von Ed Gein 3/10/2025
- Boots 9/10/2025
- Diplomatische Beziehungen: Staffel 3 16/10/2025
- Das Monster von Florenz 22/10/2025
- Nobody Wants This: Staffel 2 23/10/2025
- The Witcher: Season 4 30/10/2025
- RIV4LRIES 1/10/2025
- Love Is Blind: Staffel 9 1/10/2025
- The Game: You Never Play Alone 2/10/2025
- Frischer Wind 3/10/2025
- Animalisch 3/10/2025
- Genie, Make a Wish 3/10/2025
- Ranma1/2: Staffel 2 4/10/2025
- Ist das Kuchen? Halloween 8/10/2025
- Néro 8/10/2025
- The Resurrected 9/10/2025
- Kurukshetra: The Great War of Mahabharata 9/10/2025
- Altes Geld, Neue Liebe 10/10/2025
- Typhoon Family 11/10/2025
- Splinter Cell: Deathwatch 14/10/2025
- Niemand sah uns gehen 15/10/2025
- Romantics Anonymous 16/10/2025
- Rabo de Peixe: Staffel 2 17/10/2025
- The Dream Life of Mr. Kim 25/10/2025
- Die Legende 27/10/2025
- Physical: Asia 28/10/2025
- Selling Sunset: Staffel 9 29/10/2025
- Die Herrscher des Glücks 29/10/2025
- Son of a Donkey 30/10/2025
- Amsterdam Empire 30/10/2025
- Atemlos: Staffel 2 31/10/2025
- Rhythm + Flow: Nouvelle École: Staffel 4 31/10/2025
- Bad Influencer 31/10/2025
NETFLIX FILME
- Steve 3/10/2025
- Caramelo 8/10/2025
- The Woman in Cabin 10 10/10/2025
- Kämpferin im Untergrund 17/10/2025
- A HOUSE OF DYNAMITE 24/10/2025
- Ballad of a Small Player 29/10/2025
- Limpia – Schwimm zu mir 10/10/2025
- Everybody Loves Me When I’m Dead 14/10/2025
- Furioza 2 15/10/2025
- The Time That Remains 16/10/2025
- Good News 17/10/2025
- 27 Nächte 17/10/2025
- The Elixir 23/10/2025
NETFLIX DOKUMENTATIONEN
- Victoria Beckham 9/10/2025
- The Perfect Neighbor – Ein Gesetz und seine Folgen 17/10/2025
- Babo – Die Haftbefehl-Story 28/10/2025
- Rockstar: Duki, from the end of the world 2/10/2025
- Rhythm + Flow: Nouvelle École – und dann? 3/10/2025
- True Haunting – Wahre Horrorgeschichten 7/10/2025
- Mein Vater, der BTK-Killer 10/10/2025
- Weißes Meer: Die surreale Story von Rabo de Peixe 17/10/2025
- Who Killed the Montreal Expos? 21/10/2025
- Mob War: Philadelphia vs. The Mafia 22/10/2025
- Nightmares of Nature: Lost in the Jungle 28/10/2025
- Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will 30/10/2025
- Aileen: Queen of the Serial Killers 30/10/2025
NETFLIX COMEDY SPECIALS
- Mo Amer UNT. 2025 Stand-Up Special 28/10/2025
NETFLIX LIVE-EVENT
- Six Kings Slam 2025 15/10/2025
NETFLIX KIDS & FAMILY
- Dr. Seuss’s Horton! 6/10/2025
- Die Trottels 17/10/2025
NETFLIX SPORTS SERIES
- Startaufstellung: Staffel 2 16/10/2025
LIZENZTITEL AUSWAHL
- French Girl – Ein Tisch für drei 1/10/2025
- Delirium 3/10/2025
- Willkommen im Wunder Park 3/10/2025
- Die drei ??? und der Karpatenhund 10/10/2025
- Der Spitzname 20/10/2025
- Lucifer 25/10/2025
- Lucifer: Staffel 2 25/10/2025
- Lucifer: Staffel 3 25/10/2025
- Lucifer: Staffel 4 25/10/2025
- Lucifer: Staffel 5: Teil 1 25/10/2025
- Lucifer: Staffel 5: Teil 2 25/10/2025
- Lucifer: Staffel 6 25/10/2025
