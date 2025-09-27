Netflix Neuheiten im Oktober 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch

Der Online-Videoservice Netflix hat aktuell seine Oktober-Neuheiten 2025 verkündet. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Neuzugänge.

Netflix füllt natürlich auch im anstehenden Oktober wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert das Unternehmen über diverse Neuzugänge für den kommenden Monat. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte und das Startdatum, das Netflix zum jeweiligen Inhalt veröffentlicht hat.

Das sind die Oktober-Neuheiten 2025 bei Netflix

NETFLIX SERIEN

Alphamännchen 2/10/2025

Monster: Die Geschichte von Ed Gein 3/10/2025

Boots 9/10/2025

Diplomatische Beziehungen: Staffel 3 16/10/2025

Das Monster von Florenz 22/10/2025

Nobody Wants This: Staffel 2 23/10/2025

The Witcher: Season 4 30/10/2025

RIV4LRIES 1/10/2025

Love Is Blind: Staffel 9 1/10/2025

The Game: You Never Play Alone 2/10/2025

Frischer Wind 3/10/2025

Animalisch 3/10/2025

Genie, Make a Wish 3/10/2025

Ranma1/2: Staffel 2 4/10/2025

Ist das Kuchen? Halloween 8/10/2025

Néro 8/10/2025

The Resurrected 9/10/2025

Kurukshetra: The Great War of Mahabharata 9/10/2025

Altes Geld, Neue Liebe 10/10/2025

Typhoon Family 11/10/2025

Splinter Cell: Deathwatch 14/10/2025

Niemand sah uns gehen 15/10/2025

Romantics Anonymous 16/10/2025

Rabo de Peixe: Staffel 2 17/10/2025

The Dream Life of Mr. Kim 25/10/2025

Die Legende 27/10/2025

Physical: Asia 28/10/2025

Selling Sunset: Staffel 9 29/10/2025

Die Herrscher des Glücks 29/10/2025

Son of a Donkey 30/10/2025

Amsterdam Empire 30/10/2025

Atemlos: Staffel 2 31/10/2025

Rhythm + Flow: Nouvelle École: Staffel 4 31/10/2025

Bad Influencer 31/10/2025

NETFLIX FILME

Steve 3/10/2025

Caramelo 8/10/2025

The Woman in Cabin 10 10/10/2025

Kämpferin im Untergrund 17/10/2025

A HOUSE OF DYNAMITE 24/10/2025

Ballad of a Small Player 29/10/2025

Limpia – Schwimm zu mir 10/10/2025

Everybody Loves Me When I’m Dead 14/10/2025

Furioza 2 15/10/2025

The Time That Remains 16/10/2025

Good News 17/10/2025

27 Nächte 17/10/2025

The Elixir 23/10/2025

NETFLIX DOKUMENTATIONEN

Victoria Beckham 9/10/2025

The Perfect Neighbor – Ein Gesetz und seine Folgen 17/10/2025

Babo – Die Haftbefehl-Story 28/10/2025

Rockstar: Duki, from the end of the world 2/10/2025

Rhythm + Flow: Nouvelle École – und dann? 3/10/2025

True Haunting – Wahre Horrorgeschichten 7/10/2025

Mein Vater, der BTK-Killer 10/10/2025

Weißes Meer: Die surreale Story von Rabo de Peixe 17/10/2025

Who Killed the Montreal Expos? 21/10/2025

Mob War: Philadelphia vs. The Mafia 22/10/2025

Nightmares of Nature: Lost in the Jungle 28/10/2025

Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will 30/10/2025

Aileen: Queen of the Serial Killers 30/10/2025

NETFLIX COMEDY SPECIALS

Mo Amer UNT. 2025 Stand-Up Special 28/10/2025

NETFLIX LIVE-EVENT

Six Kings Slam 2025 15/10/2025

NETFLIX KIDS & FAMILY

Dr. Seuss’s Horton! 6/10/2025

Die Trottels 17/10/2025

NETFLIX SPORTS SERIES

Startaufstellung: Staffel 2 16/10/2025

LIZENZTITEL AUSWAHL