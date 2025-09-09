waipu.tv feiert Geburtstag mit 50 Prozent Rabatt

Waipu.tv kündigt zum 9. Geburtstag eine Rabattaktion an. Nutzer können dabei zahlreiche TV- und Streaming-Pakete für zwölf Monate zu halben Preisen buchen.

Der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv, der nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Haushalte in Deutschland erreicht, wird neun Jahre alt. Das Unternehmen verweist in diesem Zusammenhang auf ein Sender- und Content-Angebot von über 310 Kanälen sowie mehr als 40.000 abrufbaren Inhalten, ergänzt durch Funktionen wie Neustart, Pause oder Cloud-Aufnahmen.

Zum Jubiläum startet das Unternehmen eine Aktion mit zeitlich begrenzten Preisnachlässen. Kunden erhalten für zwölf Monate jeweils 50 Prozent Rabatt auf zahlreiche Pakete. Laut Informationen von waipu.tv sind auch Bundles mit Streamingdiensten wie Netflix und Disney+ Teil dieser Aktion.

Die Laufzeit der Rabattphase beginnt am 9. September 2025 um 10:00 Uhr und endet am 30. September 2025 um 23:59 Uhr.

Details zur Rabattaktion von waipu.tv

Die Preisreduzierungen beziehen sich sowohl auf monatliche Abonnements als auch auf Jahrespakete. So wird beispielsweise das Paket „Comfort“ während der Aktion für 3,74 Euro monatlich angeboten, das „Perfect Plus“-Jahrespaket für 6,50 Euro monatlich.

Auch Gerätepakete – etwa mit waipu.tv-Box oder Stick – sind in die Aktion eingeschlossen. Neben reinen TV-Abos werden ebenso Kombi-Pakete mit Netflix und Disney+ rabattiert.

Beispiele für rabattierte Pakete:

Perfect Plus mit Netflix Standard: 13,74 € statt 27,49 € pro Monat

Perfect Plus mit Disney+ Standard: 11,74 € statt 23,49 € pro Monat

Perfect Plus mit waipu.tv Box: 9,00 € statt 17,99 € pro Monat (zzgl. Versand)

Nach Angaben von waipu.tv profitieren auch Bestandskunden, da sie in höherwertige Pakete wechseln können. Damit stehen neben Neukunden auch bestehenden Abonnenten die reduzierten Optionen zur Verfügung. Die Rabattkampagne gilt für nahezu alle verfügbaren Kombinationen, einschließlich erstmals für das Paket mit waipu.tv-Box.

