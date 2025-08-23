Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
Der Online-Videoservice Netflix hat aktuell seine September-Neuheiten 2025 verkündet. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Neuzugänge.
Netflix füllt natürlich auch im anstehenden September wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert das Unternehmen über diverse Neuzugänge für den kommenden Monat. Diese Übersicht geben wir hier gerne an euch weiter.
Nachfolgende Liste enthält die Titel der Inhalte und das Startdatum, das Netflix zum jeweiligen Inhalt veröffentlicht hat.
September-Neuheiten 2025 bei Netflix
NETFLIX SERIEN
- Wednesday: Staffel 2 Teil 2 3/9/2025
- Die toten Frauen 10/9/2025
- Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht 11/9/2025
- Ratu Ratu Queens: The Series 12/9/2025
- Black Rabbit 18/9/2025
- Der Milliardärsbunker 19/9/2025
- House of Guinness 25/9/2025
- Wayward – Unberechenbar 25/9/2025
- Countdown: Canelo v Crawford 5/9/2025
- Kaoru und Rin 7/9/2025
- Her Mother’s Killer: Staffel 2 8/9/2025
- Kiss or Die 9/9/2025
- Love Is Blind: Brazil: Staffel 5 10/9/2025
- Love is Blind: France 10/9/2025
- Beauty in Black: Staffel 2 11/9/2025
- You and Everything Else 12/9/2025
- Las Maldiciones 12/9/2025
- Next Gen Chef 17/9/2025
- 1670: Staffel 2 17/9/2025
- Platonisch 18/9/2025
- The BA***DS of Bollywood 18/9/2025
- Haunted Hotel 19/9/2025
- La huésped 24/9/2025
- Alice in Borderland: Staffel 3 25/9/2025
- Ángela 26/9/2025
NETFLIX FILME
- The Wrong Paris 12/9/2025
- She Said Maybe 19/9/2025
- French Lover 26/9/2025
- Inspector Zende 5/9/2025
- Kontrabida Academy 11/9/2025
- Same Day with Someone 18/9/2025
- Ruth & Boaz 26/9/2025
NETFLIX DOKUMENTATIONEN
- Love Con Revenge: Die Rache der Betrogenen 5/9/2025
- aka Charlie Sheen 10/9/2025
- Beauty and the Bester: Der Facebook-Vergewaltiger 12/9/2025
- Matchroom: Die größten Sport-Showmaster 17/9/2025
- Nightmares of Nature – Wilde Horrorgeschichten 30/9/2025
NETFLIX ANIME
- Scissor Seven: Staffel 5 25/9/2025
- ONE PIECE: East Blue: Batch 1 30/9/2025
NETFLIX COMEDY SPECIALS
- Jordan Jensen: Take Me With You 9/9/2025
- Cristela Alonzo: Upper Classy 23/9/2025
- Earthquake: Joke Telling Business 30/9/2025
NETFLIX LIVE-EVENT
- Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 13/9/2025
NETFLIX KIDS & FAMILY
- Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch 8/9/2025
- Pokémon Concierge: Staffel 1 Teil 2 4/9/2025
- Der letzte Wolf von Lyssia: Staffel 2 11/9/2025
- Blippis Berufe-Show: Staffel 2 22/9/2025
LIZENZTITEL AUSWAHL
- Amsterdam 1/9/2025
- The Outrun 5/9/2025
- Barbie und Teresa – So schmeckt Freundschaft 5/9/2025
- Running Man 7/9/2025
- Verrückt/Schön 12/9/2025
- Paddington in Peru 15/9/2025
- Drachenreiter 16/9/2025
- BlacKkKlansman 18/9/2025
- Maria Stuart, Königin von Schottland 19/9/2025
- Special Ops: Lioness 24/9/2025
- Der Pate, Epilog: Der Tod von Michael Corleone 25/9/2025
- The Art of War 25/9/2025
- Bridget Jones: Verrückt nach ihm 29/9/2025
