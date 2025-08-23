Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch

Der Online-Videoservice Netflix hat aktuell seine September-Neuheiten 2025 verkündet. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Neuzugänge.

Netflix füllt natürlich auch im anstehenden September wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert das Unternehmen über diverse Neuzugänge für den kommenden Monat. Diese Übersicht geben wir hier gerne an euch weiter.

Nachfolgende Liste enthält die Titel der Inhalte und das Startdatum, das Netflix zum jeweiligen Inhalt veröffentlicht hat.

September-Neuheiten 2025 bei Netflix

NETFLIX SERIEN

Wednesday: Staffel 2 Teil 2 3/9/2025

Die toten Frauen 10/9/2025

Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht 11/9/2025

Ratu Ratu Queens: The Series 12/9/2025

Black Rabbit 18/9/2025

Der Milliardärsbunker 19/9/2025

House of Guinness 25/9/2025

Wayward – Unberechenbar 25/9/2025

Countdown: Canelo v Crawford 5/9/2025

Kaoru und Rin 7/9/2025

Her Mother’s Killer: Staffel 2 8/9/2025

Kiss or Die 9/9/2025

Love Is Blind: Brazil: Staffel 5 10/9/2025

Love is Blind: France 10/9/2025

Beauty in Black: Staffel 2 11/9/2025

You and Everything Else 12/9/2025

Las Maldiciones 12/9/2025

Next Gen Chef 17/9/2025

1670: Staffel 2 17/9/2025

Platonisch 18/9/2025

The BA***DS of Bollywood 18/9/2025

Haunted Hotel 19/9/2025

La huésped 24/9/2025

Alice in Borderland: Staffel 3 25/9/2025

Ángela 26/9/2025

NETFLIX FILME

The Wrong Paris 12/9/2025

She Said Maybe 19/9/2025

French Lover 26/9/2025

Inspector Zende 5/9/2025

Kontrabida Academy 11/9/2025

Same Day with Someone 18/9/2025

Ruth & Boaz 26/9/2025

NETFLIX DOKUMENTATIONEN

Love Con Revenge: Die Rache der Betrogenen 5/9/2025

aka Charlie Sheen 10/9/2025

Beauty and the Bester: Der Facebook-Vergewaltiger 12/9/2025

Matchroom: Die größten Sport-Showmaster 17/9/2025

Nightmares of Nature – Wilde Horrorgeschichten 30/9/2025

NETFLIX ANIME

Scissor Seven: Staffel 5 25/9/2025

ONE PIECE: East Blue: Batch 1 30/9/2025

NETFLIX COMEDY SPECIALS

Jordan Jensen: Take Me With You 9/9/2025

Cristela Alonzo: Upper Classy 23/9/2025

Earthquake: Joke Telling Business 30/9/2025

NETFLIX LIVE-EVENT

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 13/9/2025

NETFLIX KIDS & FAMILY

Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch 8/9/2025

Pokémon Concierge: Staffel 1 Teil 2 4/9/2025

Der letzte Wolf von Lyssia: Staffel 2 11/9/2025

Blippis Berufe-Show: Staffel 2 22/9/2025

LIZENZTITEL AUSWAHL