Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2

Netflix hat den offiziellen Trailer zu Teil 2 der zweiten Staffel von Wednesday veröffentlicht. Die finalen vier Episoden werden am 3. September 2025 weltweit erscheinen.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es nach dem dramatischen Ende von Teil eins mit Wednesday Addams weitergeht und ob sie ihre Freundin Enid retten kann. Neben Antworten auf zentrale Handlungsstränge verspricht der Abschluss der Staffel neue Wendungen und zusätzlichen schwarzen Humor.

Wednesday Staffel 2 – Teil 2 TRAILER

Finale Folgen bieten prominente Gastauftritte

Die letzten Episoden bieten Auftritte bekannter Schauspieler wie Frances O’Connor und Lady Gaga. Die Geschichte führt die Zuschauer erneut an die Nevermore Academy, wo Wednesday sich mit familiären Konflikten, Freundschaften und alten Feinden auseinandersetzen muss. Dabei trifft sie auf neue Gefahren und Geheimnisse, die sie mit ihrem scharfen Verstand und trockenen Humor angeht.

Mit dem Abschluss von Staffel 2 ist die Geschichte jedoch nicht beendet. Netflix hat bereits eine dritte Staffel offiziell bestätigt. Fans können sich somit auf ein weiteres Kapitel in der Welt von Wednesday freuen. Teil 1 ist weiterhin auf Netflix verfügbar, Teil 2 folgt wie gesagt im September exklusiv.