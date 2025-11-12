Netflix wird teurer: Das sind die ersten Euro-Preise

Bei Netflix kann man sich mittlerweile schon fast auf die jährliche Preiserhöhung verlassen und in den USA machte man 2025 wie immer den Anfang. Dieser Weg zahlt sich für Netflix aus und auch bei uns dürften bald die Preise ansteigen.

Netflix: So teuer könnte es werden

In den Niederlanden hat Netflix schon jetzt die Preise erhöht, wir haben also eine erste Vorschau, wie es auch bei uns aussehen könnte. Wobei es dort ein Abo nicht gibt und ein altes Abo weiterhin vorhanden ist, das alte Basisabo ohne Werbung.

Dieses hat Netflix bei uns schon lange gestrichen, da das Abo mit Werbung viel lukrativer ist. Der Einstieg kostet in den Niederlanden einen Euro mehr, das wäre also auch bei uns denkbar, ich rechne in den kommenden Wochen also, mit Blick auf die offiziellen Preise unserer Nachbarn, mit diesen neuen Preisen bei Netflix:

Netflix Standard mit Werbung: 5,99 Euro

Netflix Standard ohne Werbung: 15,99 Euro

Netflix Premium mit 4K und HDR: 20,99 Euro

Bei der Premium-Version wäre, mit Blick auf die Preiserhöhung in anderen Ländern, auch 21,99 Euro möglich. Wie gesagt, nehmt das als Anhaltspunkt, Netflix passt sich da gerne den Märkten an. Doch wann werden jetzt die Preise bei uns erhöht?

Noch ist da gar nichts offiziell, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn Stranger Things startet in die letzte Staffel, das ist eine der beliebtesten Serien bei Netflix und wird viele neue und alte Zuschauer anlocken. Ich gehe also davon aus, dass Netflix auch bei uns bis Ende des Jahres die Preise etwas anheben wird.