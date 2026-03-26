Sony: Die PlayStation 5 (Pro) könnte bald deutlich teurer werden

Preiserhöhungen sind in der Gaming-Szene nichts Neues mehr und werden uns wohl noch eine ganze Weile begleiten. Microsoft musste zuletzt massive Kritik und Einbußen beim Verkauf hinnehmen, nachdem das Unternehmen die Preise angepasst hatte. Nintendo folgt diesen Trend auf eine andere Weise, indem sie die Preise für die physische Version erhöhen, während es bei Sony nun (erneut) Gerüchte über eine Preisanpassung der PlayStation-Modelle gibt.

PlayStation 5 (Pro) und PlayStation Portal sind betroffen

Ein französischer Content-Creator, der einen französischen Einzelhändler als Quelle nennt, berichtet, dass Sony die Preise der PlayStation 5 Slim, der PlayStation 5 Pro und des PlayStation Portal bald erheblich erhöhen wird. Die offizielle UVP der Konsolen soll demnach wie folgt aussehen:

PS5 Slim: 549.99 => 649,99 Euro

PS5 Pro: 799.99 => 899,99 Euro

PS5 Portal: 219.99 => 249,99 Euro

Sollte Sony diese Preisanpassungen offiziell ankündigen, was ich durchaus für möglich halte, wäre das eine bittere Neuigkeit für alle, die sich demnächst eine PlayStation der fünften Generation zulegen wollen. Schließlich wäre es nicht die erste Preiserhöhung: Bereits 2022 hatte Sony die Preise erhöht und später im April 2025 noch einmal bei der PlayStation 5 Slim Digital Edition.

Es ist schon eine Kuriosität: Die Xbox Series X (Disk-Edition), die schon seit einiger Zeit 599,99 Euro kostet und im Einzelhandel so gut wie „tot“ ist, wäre günstiger als eine PlayStation 5 Slim.

Man könnte fast meinen, Microsoft habe die Entwicklung vorhergesehen und die Preise vorab erhöht, um später im Verlauf der Konsolengeneration als günstigere Variante dazustehen – bzw. Sony habe den Faktor der günstigeren Konsole bisher ausgespielt.