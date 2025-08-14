Smart Home

Leak zeigt die neue Philips Hue Bridge Pro

Bei Philips Hue steht schon bald eine neue Bridge an, denn aus der US-Seite hat man bei den Neuheiten (vermutlich zu früh, da die Links darin noch nicht online sind) eine Philips Hue Bridge Pro veröffentlicht (auf dem Beitragsbild zu sehen).

Es sei der „fortschrittlichste Smart Home Hub“ und dieser ist schneller, bringt mehr Kapazität und auch neue Funktionen mit. Und auch „ultraschnelle Reaktionszeiten und fortschrittliche KI-Funktionen“ sind mit dabei, mehr Details gibt es aber nicht.

Wir gehen davon aus, dass die Philips Hue Bridge Pro im Rahmen der IFA 2025 in Berlin in ein paar Tagen vorgestellt wird, die Messe ist eine beliebte Anlaufstelle für Hue-Neuheiten. Da die Details aber von der Hue-Seite stammen, ist das offiziell.

