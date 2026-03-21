Neue App soll schnelle Hilfe bei gefundenen Wildtieren ermöglichen

Die App Wildtier SOS soll laut Betreiber schnelle Hilfe bieten, wenn Menschen ein verletztes oder scheinbar verlassenes Wildtier entdecken.

Nach Angaben der Entwickler richtet sich die Anwendung an Finder von Wildtieren, die unsicher sind, wie sie in einer solchen Situation handeln sollen. Die App soll Nutzer Schritt für Schritt durch mögliche Notfälle führen und dabei Hinweise geben, wie Tiere gesichert werden können, ohne sie zusätzlich zu gefährden.

Zu diesem Zweck stellt die Anwendung laut Beschreibung mehrere Funktionen bereit, die sowohl eine schnelle Einschätzung der Situation als auch den Kontakt zu Fachstellen ermöglichen sollen.

Wildtier SOS App bietet Soforthilfe und Expertenkontakte

Die App arbeitet mit kurzen Fragen zur Situation, etwa ob ein Tier verletzt ist oder ob es sich um ein Jungtier handelt. Auf Grundlage der Antworten sollen Nutzer konkrete Handlungsempfehlungen erhalten.

Wichtige Funktionen laut Anbieter:

Interaktive Fragen zur schnellen Einschätzung der Situation

Kontaktverzeichnis von Wildtierstationen, Tierärzten und Pflegestellen

Hinweise zum sicheren Umgang mit gefundenen Tieren

Hilfen zur Artbestimmung und zum Erkennen von Verhalten

Die Anwendung soll dazu beitragen, Fehlentscheidungen zu vermeiden, die Wildtieren im Ernstfall schaden könnten. Nutzer sollen stattdessen schnell passende Ansprechpartner finden oder geeignete Maßnahmen ergreifen.

Ich finde den Ansatz sinnvoll, weil viele Menschen im Ernstfall helfen wollen, aber oft nicht wissen, was tatsächlich richtig ist. Eine strukturierte Anleitung direkt auf dem Smartphone kann hier eine praktische Orientierung bieten.

Die Wildtier-SOS App ist kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar.