Neue Betrugsmasche: BaFin warnt vor falschem Trade Republic Support

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Betrügern, die die Identität der Trade Republic Bank missbrauchen und Kunden per SMS oder E-Mail kontaktieren.

Laut Angaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht missbrauchen Kriminelle derzeit den Namen der Trade Republic Bank GmbH, um Kundinnen und Kunden zu täuschen. Dabei versenden die Täter Nachrichten per SMS oder E-Mail und geben sich als Mitarbeiter des Kundenservice aus.

In den Mitteilungen werden Betroffene häufig aufgefordert, eine angegebene Telefonnummer zu kontaktieren. Dort behaupten die Betrüger, dass Unbekannte Zugriff auf das Konto erhalten hätten. Anschließend versuchen sie laut BaFin, die Opfer dazu zu bringen, Guthaben oder andere Vermögenswerte auf externe Konten oder Kryptowallets zu übertragen.

BaFin erklärt Social Engineering und typische Betrugsmaschen

Die Finanzaufsicht ordnet diese Vorgehensweise als Social Engineering ein. Dabei nutzen Kriminelle gezielt menschliche Eigenschaften wie Vertrauen, Hilfsbereitschaft oder Angst aus, um Betroffene zu manipulieren. Ziel sei es häufig, persönliche Daten zu erhalten oder Überweisungen auszulösen.

In manchen Fällen erhalten Kunden laut BaFin auch eine SMS, in der eine angeblich vorgemerkte Auszahlung angekündigt wird. Wenn die Empfänger diese nicht selbst veranlasst haben, sollen sie eine Telefonnummer kontaktieren. Im anschließenden Gespräch versuchen die Täter persönliche Daten zu erfragen und die Betroffenen zur Übertragung von Vermögenswerten zu bewegen.

Hinweise der Aufsicht zum Umgang mit Betrugsversuchen

Anweisungen unbekannter Anrufer nicht folgen

Guthaben oder Kryptowährungen nicht auf fremde Konten übertragen

Im Zweifel den In-App-Support der Bank kontaktieren

Persönliche Daten nicht am Telefon preisgeben

Die BaFin weist zudem darauf hin, dass die Trade Republic Bank Kunden nach eigenen Angaben niemals auffordert, Guthaben auf andere Konten oder Kryptowallets zu verschieben. Wer eine solche Aufforderung erhält, sollte daher besonders vorsichtig sein und den offiziellen Supportkanal der Bank nutzen.

Ich halte solche Warnungen für wichtig, weil Social Engineering zunehmend professionell eingesetzt wird und viele Betrugsversuche täuschend echt wirken. Gerade bei Finanzdiensten ist deshalb eine klare Kommunikation über typische Maschen entscheidend.