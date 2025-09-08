Mobilität

Neue Elektroautos überraschen im Sicherheitstest

Neue Hersteller wie Togg aus der Türkei und Firefly aus China haben bei den aktuellen Euro-NCAP-Sicherheitstests hohe Bewertungen erzielt. Mehrere Modelle bekannter Marken mussten sich hingegen mit vier Sternen begnügen.

Die beiden ersten Modelle von Togg, der T10F (Limousine) und der T10X (SUV), erreichten jeweils die Bestnote von fünf Sternen. Laut Euro NCAP schnitt der T10F beim Insassenschutz mit 95 Prozent ab, der T10X mit 94 Prozent. Beide Fahrzeuge erhielten zudem 85 Prozent beim Kinderschutz und vergleichbare Werte bei Fußgänger- und Radfahrerschutz.

Firefly, eine Marke des chinesischen Herstellers NIO, brachte mit dem Kleinwagen Firefly ebenfalls ein neues Modell auf den Markt. Dieses erzielte 96 Prozent beim Erwachsenenschutz – den höchsten Wert, der seit Anfang 2024 vergeben wurde.

Neben diesen neuen Anbietern testete Euro NCAP insgesamt 16 Modelle, darunter Fahrzeuge etablierter Hersteller wie Audi, BMW, Hyundai und MINI.

Während die meisten fünf Sterne erreichten, mussten sich unter anderem der BMW 1er, der Citroën C5 Aircross sowie der Suzuki e VITARA und der Toyota Urban Cruiser mit vier Sternen begnügen. Gründe waren laut den Prüfern Schwächen beim Schutz bestimmter Körperregionen in Crashtests oder bei Assistenzsystemen.

Euro NCAP Testergebnisse 2025 im Überblick

Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass auch neue und kleinere Hersteller Fahrzeuge mit vergleichbarem Sicherheitsniveau zu etablierten Marken entwickeln können. In der Gesamtübersicht erreichten die getesteten chinesischen Modelle durchweg Ergebnisse, die mit europäischen und koreanischen Fahrzeugen mithalten.

Dennoch gab es auch bei Fünf-Sterne-Fahrzeugen wie dem VW ID.Buzz und dem Lynk & Co 08 Kritikpunkte, etwa beim Schutz von Fußgängern.

  • AION V – 5 Sterne, 88 % Erw., 85 % Kind, 79 % VRU, 78 % Assist
  • Audi Q4 e-tron – 5 Sterne, 91 % Erw., 87 % Kind, 79 % VRU, 73 % Assist
  • BMW 1er – 4 Sterne, 78 % Erw., 84 % Kind, 85 % VRU, 80 % Assist
  • BYD Dolphin Surf – 5 Sterne, 82 % Erw., 86 % Kind, 76 % VRU, 77 % Assist
  • Citroën C5 Aircross – 4 Sterne, 80 % Erw., 85 % Kind, 79 % VRU, 62 % Assist
  • Exlantix ES – 5 Sterne, 88 % Erw., 82 % Kind, 77 % VRU, 77 % Assist
  • Firefly – 5 Sterne, 96 % Erw., 87 % Kind, 82 % VRU, 86 % Assist
  • Hyundai Ioniq 9 – 5 Sterne, 84 % Erw., 87 % Kind, 77 % VRU, 83 % Assist
  • IM IM6 – 5 Sterne, 90 % Erw., 85 % Kind, 83 % VRU, 87 % Assist
  • Lynk & Co 08 – 5 Sterne, 90 % Erw., 87 % Kind, 78 % VRU, 81 % Assist
  • MINI Aceman – 5 Sterne, 83 % Erw., 87 % Kind, 77 % VRU, 79 % Assist
  • MINI Cooper – 5 Sterne, 83 % Erw., 82 % Kind, 81 % VRU, 77 % Assist
  • smart #5 – 5 Sterne, 88 % Erw., 93 % Kind, 84 % VRU, 92 % Assist
  • Suzuki e Vitara – 4 Sterne, 77 % Erw., 85 % Kind, 79 % VRU, 72 % Assist
  • Togg T10F – 5 Sterne, 95 % Erw., 85 % Kind, 78 % VRU, 80 % Assist
  • Togg T10X – 5 Sterne, 94 % Erw., 85 % Kind, 79 % VRU, 80 % Assist
  • Toyota Urban Cruiser – 4 Sterne, 77 % Erw., 85 % Kind, 79 % VRU, 72 % Assist
  • VW ID.Buzz – 5 Sterne, 84 % Erw., 85 % Kind, 70 % VRU, 73 % Assist

Legende:

  • Erw. = Erwachsenenschutz
  • Kind = Kinderschutz
  • VRU = Vulnerable Road Users (Fußgänger und Radfahrer)
  • Assist = Sicherheits- und Assistenzsysteme

Am Ende bleibt für mich hängen: Es ist schon spannend, dass gerade neue Marken wie Togg und Firefly so stark starten. Wenn die großen Hersteller da nicht nachziehen, könnten die Newcomer schneller zur ernsthaften Konkurrenz werden, als man denkt.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Überrascht mich nicht. BYD, Nio, Xpeng,… erzielen schon seit einiger Zeit 5-Sterne-Bewertungen und sind technisch auf Augenhöhe. Und Togg hat eben gute Zulieferer und Ingenieurdienstleister beauftragt, ihnen ein State-of-the-Art-Fahrzeug hinzustellen.

