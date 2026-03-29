Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im April 2026

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für April 2026 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

Wasp Woman – Mord in Hollywood (3.4.)

Jürgen Klopp: Die Ära Liverpool S1 (3.4.)

Into the Blue – Indonesiens Unterwasserparadiese S1 (6.4.)

Ancient Apocalypse S1 (8.4.)

The Blacklist S1-8 (9.4.)

Euphoria S3 (13.4.)

Life Below Zero S6 (13.4.)

Der Mond – Geheimnisvolle Kraft der Natur S1 (14.4.)

Tschernobyl – Chronik einer Katastrophe S1 (15.4.)

The Body: Spuren des Bösen S1 (16.4.)

Diese Ochsenknechts S5 (21.4.)

Crime Scene Cleaners S1 (21.4.)

Earth – Die frühe Erde S1 (22.4.)

Murdered or Missing? – Die ausgelöschte Familie S1 (22.4.)

Unsere Erde im Wandel – Flüsse in Not (22.4.)

The Girl on the Milk Carton S1 (29.4.)

Miniature Wife S1 (30.4.)

Filme

In The Lost Lands (3.4.)

Heidi – Die Legende vom Luchs (4.4.)

Die Gangster Gang 2 (5.4.)

Die nackte Kanone (6.4.)

Honey Don’t! (10.4.)

Asphalt City (11.4.)

The Long Walk – Todesmarsch (17.4.)

Der phönizische Meisterstreich (18.4.)

Together – Unzertrennlich (24.4.)

Bad Genius (25.4.)

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