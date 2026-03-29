Unterhaltung

Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im April 2026

Autor-Bild
Von
Google News
|
Wow Sky Logo Header

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für April 2026 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

  • Wasp Woman – Mord in Hollywood (3.4.)
  • Jürgen Klopp: Die Ära Liverpool S1 (3.4.)
  • Into the Blue – Indonesiens Unterwasserparadiese S1 (6.4.)
  • Ancient Apocalypse S1 (8.4.)
  • The Blacklist S1-8 (9.4.)
  • Euphoria S3 (13.4.)
  • Life Below Zero S6 (13.4.)
  • Der Mond – Geheimnisvolle Kraft der Natur S1 (14.4.)
  • Tschernobyl – Chronik einer Katastrophe S1 (15.4.)
  • The Body: Spuren des Bösen S1 (16.4.)
  • Diese Ochsenknechts S5 (21.4.)
  • Crime Scene Cleaners S1 (21.4.)
  • Earth – Die frühe Erde S1 (22.4.)
  • Murdered or Missing? – Die ausgelöschte Familie S1 (22.4.)
  • Unsere Erde im Wandel – Flüsse in Not (22.4.)
  • The Girl on the Milk Carton S1 (29.4.)
  • Miniature Wife S1 (30.4.)

Filme

  • In The Lost Lands (3.4.)
  • Heidi – Die Legende vom Luchs (4.4.)
  • Die Gangster Gang 2 (5.4.)
  • Die nackte Kanone (6.4.)
  • Honey Don’t! (10.4.)
  • Asphalt City (11.4.)
  • The Long Walk – Todesmarsch (17.4.)
  • Der phönizische Meisterstreich (18.4.)
  • Together – Unzertrennlich (24.4.)
  • Bad Genius (25.4.)

Hier könnt ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im April 2026
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Sony PlayStation 5 Pro
in Kommentar
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 6 wird teuer: Leak spricht über den Preis der PS6
in Gaming
Volkswagen Id. Gti Concept
backFlip 13/2026: So sieht der elektrische VW ID Polo aus
in backFlip
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im April 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
in Unterhaltung
Kodak stellt Bridge-Kamera PIXPRO AZ653 vor
in Hardware
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn startet BahnCard-Aktion zu Ostern
in Mobilität
Waipu Tv
Deutsche Glasfaser verlängert Kooperation mit waipu.tv
in Unterhaltung
Tchibo MOBIL stellt neue FLEX-Tarife vor
in Tarife
Zelda: Ocarina of Time bekommt ein Remake
in Gaming
Apple möchte Siri mit iOS 27 weiter öffnen
in Dienste