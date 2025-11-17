Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Dezember 2025

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für November 2025 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Serien, Shows und Dokumentationen

Der XXL-Ostfriese – Unterwegs mit „Knochenbrecher“ Tamme Hanken S1 bis S6 (1.12.)

Yeliz & Jimi: We are Family?! S1 – Sky Original (2.12.)

Sin City Gigolo: A Murder in Las Vegas S1 (3.12.)

This City Is Ours S1 (4.12.)

Murdered and Missing in Montana (4.12.)

Die Könige von New York S1 (5.12.)

Red Eye S1 (5.12.)

Navy CIS S22 (6.12.)

Wilder Nordatlantik S1 (8.12.)

The Real Manhunter S3 (9.12.)

Queen of Cocaine: Griselda Blanco (15.12.)

Holly Jolly Homicides S1 (17.12.)

Vienna Killing – Die Unterweger Story S1 (18.12.)

Roger Moore – Ein Leben im Rampenlicht (19.12.)

Fletcher’s Family Farm at Christmas (21.12.)

Taronga Zoo Hautnah S6 (24.12.)

Mozart – Genie und Rebell S1 (26.12.)

Der Bestatter – Leichenschändung in Kalifornien S1 (26.12.)

Amadeus S1 – Sky Original (Dezember)

Filme

A Killer’s Memory (4.12.)

Planet der Affen: New Kingdom (5.12.)

Locked (6.12.)

Riff Raff – Verbrechen ist Familiensache (12.12.)

Scarlett – Diamond of Revenge (13.12.)

Shadow Force – Die letzte Mission (19.12.

Sympathy for the Devil (20.12.)

Drachenzähmen leicht gemacht (2025) (25.12.)

Afterburn (26.12.)

Death Of A Unicorn (27.12.)

