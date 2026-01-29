News

Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Februar 2026

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für Februar 2026 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

  • Die Geheimnisse der verwunschenen Gewässer S1 (2.2.)
  • Die Tote im Pool: Lügen, Betrug & mörderische Gier S1 (3.2.)
  • Snake Security – Schlangenjagd in Australien S1 und S2 (6.2., 20.2.)
  • Berlusconi: Zum Siegen verdammt S1 (6.2.)
  • Prosecuting Evil With Kelly Siegler S2 (10.2.)
  • Billy Joel: And So It Goes S1 (13.2)
  • Die Last der Schuld S1 (18.2.)
  • Red Eye S2 (19.2.)
  • Charles Manson: Aufstieg eines Monsters S1 (19.2.)
  • William & Harry: Royals zwischen Liebe und Loyalität S1 (19.2.)
  • New York Homicide S3a (23.2.)
  • Lord of the Flies S1 (24.2.)
  • Zeit Verbrechen – Spurensuche S1 (25.2.)
  • Die Hölle hinter Gittern – Strafvollzug in Alabama (27.2.)
  • Sex und Macht: Die dunklen Begierden von Tyrannen S1 (27.2.)

Filme

  • Hallow Road (5.2.)
  • Alien: Romulus (6.2.)
  • Loyal Friend (7.2.)
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning (13.2.)
  • The Wedding Banquet (14.2.)
  • Cash Out 2 – Alles auf eine Karte (20.2.)
  • On Swift Horses (21.2.)
  • Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel (27.2.)
  • The Devil’s Diner – Survive the Night (28.2.)

Hier könnt ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen →

