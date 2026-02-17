News

Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im März 2026

Wow Sky Logo Header

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für März 2026 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

  • Ghosts S5 (1.3.)
  • Kleine Tiere auf großer Reise S1 (1.3.)
  • In Seenot S1, S2 und S3 (4.3., 11.3., 25.3.)
  • Snapped: Behind Bars S1 und S2 (4.3., 25.3.)
  • Die Facebook-Falle – Jagd auf einen Mörder (5.3.)
  • Auf der Jagd nach meinem Stalker (6.3.)
  • Der eBay-Skandal (12.3.)
  • Wildhunde: Jäger zwischen den Welten S1 (13.3.)
  • Thoughts & Prayers – Wie überlebt man einen Amoklauf in den USA? (13.3.)
  • The ‚Burbs – Meine teuflischen Nachbarn S1 (18.3.)
  • Critical Incident – Tod an der Grenze (20.3.)
  • Tatort Liverpool: Die Morde an Ashley und Olivia S1 (26.3.)
  • The Fall and Rise of Reggie Dinkins S1 (28.3.)
  • Philly Homicide S1 (30.3.)
  • Die Giganten der Aucklandinseln (30.3.)
  • Tierbabys Down Under – Kleine Wunder der Wildnis S1 (30.3.)
  • The Comeback S3

Filme

  • 50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik (6.3.)
  • The Toxic Avenger (7.3.)
  • Nobody 2 (13.3.)
  • The Damned (14.3.)
  • Last Breath (20.3.)
  • Trust – Eine Frage des Vertrauens (21.3.)
  • The Balled of Wallis Island (26.3.)
  • Downton Abbey: Das große Finale (27.3.)
  • Neighborhood Watch (28.3.)

