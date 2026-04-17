Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Mai 2026

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für Mai 2026 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

A Plan to Kill S1 (4.5.)

Inside FBI – Die härtesten Fälle S5 (6.5.)

Boston Blue S1 (6.5.)

The Blacklist (SVOD only) S9 & S10 (7.5.)

Counting Crows: Chronik einer Kultband (8.5.)

Kindermusik: Zwischen Kunst und Klicks (8.5.)

Wetterwahnsinn weltweit S5 (13.5.)

The Boston Strangler: Unheard Confession (14.5.)

Ein Sommer in Italien – Die WM 1990 – Sky Original (15.5.)

Nationalparks – Geschützte Naturwunder S1 (17.5.)

Life Below Zero S7 (18.5.)

Die Freeway-Killer: Drei Serientäter, ein Muster. S1 (21.5.)

Ralf & Étienne: Wir sagen Ja! – Sky Original (21.5.)

Benetton Formula (22.5.)

Deadly 60 – Die gefährlichsten Tiere der Welt S6 (22.5.)

Chicago Fire S14 (25.5.)

Chicago Med S11 (25.5.)

Geheimakte Nazi-Wissenschaft S1 (26.5.)

Matlock S2 (30.5.)

Filme

The Negotiator (1.5.)

The Dogs (2.5.)

The Smashing Machine (8.5.)

The Bad Shepherd (9.5.)

Black Phone 2 (15.5.)

Bugonia (16.5.)

Wicked – Teil 2 (22.5.)

Gabby’s Dollhouse: Der Film (23.5.)

The Strangers: Chapter 2 (28.5.)

Die Schule der magischen Tiere 4 (29.5.)

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