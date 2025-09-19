Dienste

Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für Oktober 2025 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

  • Tschugger S4 (1.10.)
  • Wild Heroes: Die Zoo-Helden von Auckland S2 (1.10.)
  • Rudi Völler – Es gibt nur einen – Sky Original (3.10.)
  • Schmeichel (4.10.)
  • Resident Alien S4 (8.10.)
  • Billy & Dom: Zwei Gefährten auf kulinarischer Mission S1 (10.10.)
  • The Real Manhunter S1 (14.10.)
  • The Iris Affair S1 – Sky Original (16.10.)
  • Billionaire Resorts – Luxus ohne Limit S1 (16.10.)
  • Deep Dive North America S1 (20.10.)
  • Being Burdecki S1 – Sky Original (21.10.)
  • Devil In Disguise: John Wayne Gacy S1 (21.10.)
  • Millionaire Murders S1 (22.10.)
  • Serial Killer Capital: Los Angeles (23.10.)
  • ES: Welcome to Derry S1 (27.10.)
  • Amityville – Mord im Horrorhaus (31.10.)
  • Enigma (31.10.)

Filme

  • Blood & Sinners (3.10.)
  • Night Call (4.10.)
  • The Woman in the Yard (11.10.)
  • The Monkey (17.10.)
  • Bring Him To Me (18.10.)
  • Love Hurts – Liebe tut weh (24.10.)
  • Dog Man: Wau gegen Miau (25.10.)
  • The Ritual (27.10.)
  • Final Destination 6: Bloodlines (31.10.)

Hier könnt ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen →

