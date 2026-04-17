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Neue Kreditregeln beschlossen: Das ändert sich jetzt für Verbraucher

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Der Deutsche Bundestag hat heute ein Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie beschlossen und neue Regeln für Kreditvergaben eingeführt.

Nach längeren Verhandlungen hat der Deutsche Bundestag das Umsetzungsgesetz verabschiedet. Ziel sei es, den Verbraucherschutz im Kreditbereich zu stärken und bestehende Regelungen an aktuelle Marktbedingungen anzupassen. Laut Angaben des Verbraucherzentrale Bundesverbands bringt das Paket mehrere Verbesserungen für Kreditnehmer.

Zu den zentralen Änderungen gehört die stärkere Regulierung von „Buy Now, Pay Later“. Künftig müssen Kreditgeber bestehende Verpflichtungen aus solchen Angeboten berücksichtigen. Auch bei Dispokrediten gelten strengere Prüfpflichten. Banken sollen sicherstellen, dass Kunden ihre Schulden innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zurückzahlen können.

Neue Regeln für Kredite und Bonitätsprüfung

Wichtige Neuerungen im Überblick:

  • Berücksichtigung von BNPL-Verpflichtungen bei Kreditprüfungen
  • Verpflichtende Rückzahlungsprüfung bei Dispokrediten
  • Mehr Transparenz beim Bonitäts-Scoring
  • Beibehaltung der Wartefrist bei Restschuldversicherungen
  • Alle Details im PDF

Beim Bonitäts-Scoring werden neue Vorgaben eingeführt, etwa nachvollziehbare Erklärungen der Ergebnisse und Einschränkungen bei Datennutzung. Zudem bleibt die siebentägige Wartefrist für Restschuldversicherungen bestehen, die Verbraucher vor vorschnellen Abschlüssen schützen soll. Gleichzeitig entfällt die bisherige Schriftform bei Kreditverträgen, sodass künftig auch eine einfache Textform ausreicht.

Ich halte die Reform insgesamt für einen sinnvollen Schritt, auch wenn die erleichterte Vertragsform aus meiner Sicht ein gewisses Risiko für unüberlegte Abschlüsse birgt.

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  1. Favor 👋
    sagt am

    Jetzt bekommen Sozialfälle eben keinen Handyvertrag für 50 Euro im Monat und gut ist.

    Antworten

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