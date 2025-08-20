Mobilität

Der neue Nissan Leaf hat einen ersten Preis

Nissan wagt ab 2026 einen Neustart mit einem komplett neuen Leaf, der nicht mehr viel mit dem ersten Elektroauto zu tun hat. Bei uns geht es auch erst Anfang 2026 los, in den USA startet der Leaf noch 2025 und daher haben wir einen ersten Preis.

In den USA startet die Basisversion des neuen Nissan Leaf bei 29.990 Dollar, was umgerechnet knapp 25.000 Euro entsprechen würde. Jetzt kann man diesen Preis natürlich nicht 1:1 übernehmen, aber wir dürften bei unter 30.000 Euro landen.

Ich bin ja kein Fan des „wir nehmen ein altes und bekanntes Modell und bringen es als Elektro-SUV zurück“-Trends, aber der alte Nissan Leaf sagte mir nie zu, dieses Modell schon eher. Mit dem passenden Preis ein interessanter Kandidat für 2026.

