Neue Sender bei Zattoo: „KultKrimi“ und „Telenovela ZDF“

Zattoo erweitert sein Angebot um zwei neue Sender: „KultKrimi“ und „Telenovela ZDF“. Laut Unternehmensangaben sind die Kanäle ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz frei verfügbar.

Die zwei Sender decken verschiedene Genres ab. Auf dem Sender „KultKrimi“ werden bekannte ZDF-Krimiserien wie „Derrick“, „Der Alte“ und „Ein Fall für zwei“ gezeigt. Der Kanal „Telenovela ZDF“ bietet deutsche Telenovelas wie „Bianca – Wege zum Glück“, „Alisa – Folge deinem Herzen“ und „Wege zum Glück – Spuren im Sand“.

Über “KultKrimi”:

Spannende Fälle, auffallende Charaktere und markante Dialoge  – einfach Kult! Auf dem neuen Sender “KultKrimi” laufen rund um die Uhr “Derrick”, “Der Alte”, “Ein Fall für zwei”, “Der Kommissar“, “Percy Stuart”, “Faust” und weitere Krimis, die in Zukunft folgen. Fans der unterschiedlichen Kult-Ermittler können sich bei ZATTOO auf insgesamt neun Serien mit 71 Staffeln und 933 Episoden freuen.

Über “Telenovela ZDF”:

Auf dem Sender “Telenovela ZDF” tauchen Zuschauerinnen und Zuschauer in eine Welt voller Emotion, Humor, Liebe und Verrat ein. Ob in “Alisa – Folge Deinem Herzen”, “Bianca – Wege zum Glück”, “Wege zum Glück – Spuren im Sand”, “Hanna – Folge Deinem Herzen” oder “Julia – Wege zum Glück” –  fünf Serien mit 63 Staffeln und 935 Episoden bieten bei ZATTOO alles, was die Herzen der Fans von deutschen Telenovelas höher springen lässt.

Zattoo mit mehr als 70 FAST-Sendern

Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Zattoo-Portfolio mittlerweile mehr als 70 sogenannte FAST-Sender, die kostenlos empfangen werden können. Die neuen Programme sollen das Angebot erneut erweitern. Mit Blick auf die Zielsetzung macht Zattoo keine Angaben zu Reichweiten oder Nutzerzahlen, hebt aber hervor, dass die Nutzung von FAST-Inhalten stetig zunehme.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

