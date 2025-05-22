Marktgeschehen

Apple plant neue Smart-Brille für 2026, stoppt Kamera-Smartwatch

| 2 Kommentare
Apple Vision Pro 2024 Header

Als Teil seiner Strategie zur Stärkung im Bereich künstliche Intelligenz plant Apple die Markteinführung einer eigenen Smart-Brille bis Ende 2026.

Das Gerät soll laut Mark Gurman von Bloomberg mit Mikrofonen, Kameras, Lautsprechern und der Sprachassistenz Siri ausgestattet sein und Funktionen wie Telefonate, Musikwiedergabe, Navigation und Übersetzungen ermöglichen. Damit will Apple mit Produkten wie den Ray-Ban Meta Glasses von Meta konkurrieren. Die Brille ist Teil eines größeren Projekts mit der internen Bezeichnung „N401”. Erste Prototypen sollen Ende 2025 in größeren Mengen produziert werden.

Apple mit Rückzug bei Smartwatch-Plänen

Ursprünglich plante Apple auch eine Smartwatch mit integrierter Kamera, um die Umgebung analysieren zu können. Dieses Projekt wurde laut Gurman jedoch kürzlich eingestellt. Konzepte für AirPods mit Kameras werden hingegen weiterhin intern verfolgt. Der Rückzug bei der Kamera-Smartwatch ist Teil einer strategischen Neuausrichtung angesichts des zunehmenden Konkurrenzumfelds bei KI-basierten Geräten.

Im Vergleich zur Konkurrenz ist Apple mit seinen KI-Funktionen bisher ins Hintertreffen geraten. Die unternehmenseigene KI-Plattform „Apple Intelligence” gilt als weniger leistungsfähig als Googles „Gemini” oder „Llama” von Meta. Aktuell nutzt Apple Technologien wie Google Lens und OpenAI-Dienste für visuelle Analysefunktionen, plant aber langfristig eigene Lösungen. Gleichzeitig sollen externe Entwickler künftig Zugriff auf Apples Sprachmodelle erhalten, um KI-Funktionen in Apps zu integrieren.

Neben der Smart-Brille arbeitet Apple auch an weiteren neuen Produkten, darunter ein faltbares iPhone (Markteinführung Ende 2026) und neue Mac-gebundene Versionen des Vision-Pro-Headsets. Laut Berichten gibt es intern Bedenken, ob die Brille ohne starke KI-Komponenten wettbewerbsfähig sein wird.


2 Kommentare

   

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    sind das solarbetriebene Air Max Kopfhörer im Beitragsbild? (sieht aus wie ne gebogene Applewatch oder ne Vision hochkant)

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Kurt ⇡

      Einfach eine Vision Pro

      Antworten

