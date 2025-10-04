Hardware

Neue Taschenlampen-Generation: Ledlenser stellt P-Serie 4.0 vor

Autor-Bild
Von
|

Ledlenser hat die vierte Generation seiner P-Serie vorgestellt, die leistungsstärker, nachhaltiger und benutzerfreundlicher sein soll.

Das Unternehmen aus Solingen setzt seit 25 Jahren auf portable Lichtlösungen und hat Taschenlampen zum Kern seines Sortiments gemacht. Die neue P-Serie soll moderne Technologien mit recycelten Materialien kombinieren und richtet sich an Nutzer im Alltag, bei der Arbeit oder in Extremsituationen.

Die Entwicklung der P-Serie basiert auf langjähriger Erfahrung und früheren Produkten wie der Photonenpumpe V8 und dem Advanced Focus System. Die Produktion erfolgt vollständig unter eigener Kontrolle, vom Prototyp bis zur Serienfertigung im Werk in Yangjiang, China.

P-Serie 4.0: Nachhaltigkeit und Technik vereint

Die neue Generation zeichnet sich durch höhere Leuchtkraft, verbesserte Bedienung und Aluminiumteile aus mindestens 75 % recyceltem Material aus. Die Eckdaten unterscheiden sich je nach Modell erheblich. Informationen zur neuen Serie schaut ihr euch daher am besten beim Hersteller im Detail an. Und auf dieser Seite findet ihr die einzelnen Produkte.

Die P3 startet beispielsweise bei knapp 25 €, für die P7R Signature muss man 169 € hinlegen und für die Taschenlampe P21R werden 469 € fällig. Auf YouTube gibt es auch noch einige Produktvideos zu den neuen Modellen.


