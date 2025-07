Neue Wege: Tesla geht das Nachfrage-Problem im zweiten Halbjahr an

Tesla war in den letzten Jahren durchaus beliebt bei Privatkunden, aber der Fokus lag sehr stark auf Käufern. Das hat nachgelassen und der schlechte Ruf von Elon Musk und die mittlerweile gute Konkurrenz machen Tesla spürbar zu schaffen.

So will Tesla auf das Problem reagieren

Die Nachfrage brach 2024 erstmals ein und 2025 sieht es bisher nicht besser aus. Daher reagiert Tesla, denn man hat gegenüber Electrive bestätigt, dass der Fokus im zweiten Halbjahr auf das Flottengeschäft und die Großkunden wandern wird.

Es soll „zahlreichen Neuheiten für Flottenkunden“ geben, unter anderem sind auch Account-Manager für Flotten ab 25 Fahrzeugen vorgesehen. Ansprechpartner und ein guter Service waren bisher keine Stärke von Tesla, das soll sich bald ändern.

Doch am Ende zählt, wie so oft, der Preis. Und auch da möchte Tesla attraktiver bei „ausgewählten Leasinggesellschaften“ werden. Tesla möchte in Zukunft besser auf „die Bedürfnisse“ der Großkunden eingehen. Das soll die Nachfrage ankurbeln.

Nachfrage bei Tesla weiterhin schlecht?

Tesla bleibt also bei der altbewährten Strategie und reagiert erst dann, wenn es bergab geht und man reagieren muss. Diese Ankündigung spricht dafür, dass sich die Nachfrage in Q3 bisher nicht erholt hat und die Zahlen nach unten tendieren.

Es wird aber ehrlich gesagt langsam auch Zeit, dass Tesla „klassischere“ Wege bei den Elektroautos geht, denn die sind technisch keine Selbstläufer mehr und da muss man eben nachhelfen. Mal schauen, ob auch Privatkunden davon profitieren.

