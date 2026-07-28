Neuer BMW iX5: In China gibt es eine exklusive Neuerung

Der BMW iX5 ist das aktuelle Vorzeigemodell der Neuen Klasse, da der BMW i7 jetzt nicht unbedingt die technisch beste Lösung im Konzern ist. Doch wir sehen in ein paar Monaten einen anderen BMW iX5, als man ihn in China anbieten wird.

Dort bringt BMW mal wieder eine exklusive „Long Wheelbase“-Version, die 130 mm länger ist. Technische Details fehlen noch, aber es wäre denkbar, dass da sogar ein noch größerer Akku reinpasst. Doch BMW hat noch ein anderes Extra zu bieten.

Neben exklusiven Farben und Lichtern für den chinesischen Markt gibt es im BMW iX5 LWB auch erstmals den BMW Theatre Screen für die Beifahrer hinten. Diesen kennen wir bisher nur vom 7er, er wird allerdings exklusiv in China zu finden sein.

Bisher ist unklar, ob es diese Option irgendwann auch im deutschen Konfigurator für den X5 und iX5 bei BMW geben wird, ich gehe aber nicht davon aus, da das doch schon ein Extra ist, was vor allem auf dem chinesischen Markt funktioniert.

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