Schock bei Rockstar: GTA 6 Leaker hat wohl eine spielbare Version

Eine Woche vor der offiziellen Preview bei Netflix, die vermutlich von Eindrücken von ersten Medien begleitet wird (es gab wohl ein Event im Juli, aber da durfte man das Spiel nicht selbst spielen, sondern sich das Material nur anschauen), geht es mit der aktuellen Leak-Welle bei GTA 6 weiter und wir haben zwei neue Videos.

GTA 6: Spielbare Version im Umlauf

Wir werden das Material weiterhin nicht hier zeigen, Rockstar geht sowieso schnell dagegen vor und verteilt Copyright-Strikes (es ist also echt), aber vor allem das aktuellste (fünfte) Video deutet an, was wir gestern vermutet haben. Der Leaker scheint wirklich eine spielbare Version von Grand Theft Auto VI zu besitzen.

Im Video sehen wir die Stadt von oben, wir fliegen also über Vice City, es gibt ein paar Radiosender zu sehen und das macht für mich wieder einen echt verdammt guten Eindruck. Schönes Spiel. Am Ende sehen wir dann noch kurz, wie Jason das Wort „LEEK“ in die Wand schießt und der Leaker selbst nennt sich „Cyberleek“.

Das dürfte, wie der Hinweis mit dem VPN (aus einer Zwischensequenz) im letzten Video ein Hinweis dafür sein, dass er GTA 6 aktiv spielt und das kein Material von Rockstar ist. Falls das stimmt, dann wäre das genau drei Monate vor dem Launch eine heftige Sache, denn die Quelle könnte so vielleicht alles von GTA 6 zeigen.

GTA 6: Rockstar schweigt zum Leak

Wir wissen weiterhin nicht, wer dahinter steckt, angeblich kommt die Person aus Deutschland, aber da machen gerade viele Falschmeldungen (auch KI-Videos, die mit diesem Material entstanden sind) die Runde. Rockstar schweigt weiterhin, aber wenn es jetzt jeden Tag neue Videos gibt, wird man sich wohl bald dazu äußern.

Ich dachte Anfang der Woche, dass da jemand wirklich nur ein paar Videoclips von einer alten Version gefunden hat, das wäre auch ärgerlich, aber eine spielbare Version von GTA 6 wäre wirklich ein anderes Level. Wenn das so weitergeht, dann werden wir bis zu Preview bei Netflix sicher noch über viele neue Videos sehen.

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